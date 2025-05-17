Личное: «Кто он по типу заморозки?»

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ladynelady

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо огромное за разбор моего предыдущего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1721935.html. Мне из разбора многое о себе стало понятно. Всегда считала себя беладонной. Была удивлена прочитать что мой тип – белоснежка. Хотя это многое объясняет для меня.

> Очень хотелось бы, чтобы и это моё письмо попало на разбор. Главный вопрос, который сейчас меня мучает – кто по типу заморозки А. Но вкратце опишу общую ситуацию на сегодняшний день. Не знаю, нужно ли это, вопросов особых по ней у меня нет. Но вдруг будет интересно продолжение истории.

> Муж подал заявление на развод. Я расстроилась, конечно, но приняла как есть, посчитав, что раз он настолько серьёзно настроен, мне остаётся только это принять. Подав заявление, он очень активно стал налаживать свою жизнь, ускоренными темпами достраивать дом, который ему остается после развода, купил мотоцикл. Показывал (по моей просьбе) фото того, что за время отпуска сделал в доме (веранду, зону барбекю). Восхищаюсь и радуюсь за него, хотя и грустно и ревниво иногда, о чем ему говорю. Но приняла как есть. Понимаю, что любая другая женщина будет ему лучше, чем я. Но спустя месяц после подачи заявления он как-то погас. Уже не ездит на мотоцикле, все чаще со стройки приезжает домой. Стал снова заводить разговоры о том, как я виновата и что он готов бы меня простить, да как мне доверять после всего? “Ты ведь даже ничего не сделала, чтоб убедить меня, что у тебя никого нет, не рассталась со своим новым мужиком”. Я на это продолжаю говорить, что муж мне дорог. И никто не был бы нужен, если б между нами всё было хорошо. Я так искренне и считаю.

> Я же вплотную занялась обустройством квартиры (т.к. мы планировали жить в доме, квартиру обустраивали по временному варианту. Сейчас я начала все переделывать, планирую ремонт, новую мебель и т.д. Это вдохновляет, добавляет энергии).

> С К.я рассталась. Хотя он продолжает иногда присылать какие-то видео, картинки на отвлеченные темы. Игнорирую. Был момент когда я к нему потеплела, он на это отреагировал тем, что стал пытаться меня строить и ревновать (до этого как будто боялся слово против сказать). Однажды напился (вообще стал много пить в последнее время) и стал мне писать гадости про мужа. Я ответила: “Я это читать не хочу. Фу”. Он ответил: “Прости” – и больше плохого не писал. Но чем-то меня окончательно отвернула эта ситуация.

> Перестала переписываться с мужчинами, с которыми переписывалась раньше. Очень загружена работой и детьми. Просто стала забывать отвечать на сообщения, да и желания не было. Но тут же появился новый друг по переписке. Написал мне сам в соцсети. Мужчина из Бельгии, владелец небольшой пекарни, вдовец, старше меня на 15 лет. Выглядит хорошо. Приятный в общении, в течение дня шлёт много фото и видео, предлагает встретиться. Я как-то сказала, что планирую съездить в Питер на экскурсию. Он ответил, что мечтает туда попасть: “Давай там случится наше первое свидание”. Была мысль: а почему бы и нет? Хоть в хорошей компании время проведу. Но вспомнила, что большинство моих отношений именно так и начинались, когда мне это было сто лет не нужно, но я вляпывалась в общение, которое потом не знала как закончить и что вообще с этим делать дальше.

> С А. отношения продолжаются (уже полгода). И вот тут хочется о нем рассказать подробнее. Потому что я не совсем его понимаю. Мне кажется, он такой же как я не очень типичный казанова. Но хотелось бы ошибаться. Для полноты картины начну с самого начала, описание каких-то событий будут дублировать прошлое письмо.

> Познакомились мы у меня на работе. А. нужна была консультация и ко мне обратиться ему порекомендовал общий знакомый. Как позже рассказывал А., он в шутку спросил у знакомого: “Она хоть красивая?” Тот ответил: “Красивая импозантная дама. Сами увидите”. Когда мы встретились, я была голодной и злой. У меня в тот день было много работы и я еле вырвалась на обед. Только села поесть, как позвонил этот общий знакомый и сказал, что А. ждёт меня возле моего кабинета. Я пришла туда, как потом описывал А., “красивая злюка”. Он мне в первую минуту показался обычным симпатичным мужчиной. Только по одежде, обуви и манерам я поняла, что он при должности. Он много говорил не по теме, но я была такая уставшая, что на отвлеченные вопросы отвечала формально. В конце разговора сказал о том, какую должность занимает, будто козырь из рукава достал. Я сразу прикинула, что у меня есть несколько вопросов по работе, которые я с его помощью могу решить. Услуга за услугу. Но и понравился он мне тоже. И мы обменялись номерами телефонов.

> Он в ту первую встречу попросил меня ещё о кое-какой помощи, для которой ему нужно было прийти ко мне на работу ещё раз. Мне было понятно, что это просто повод продолжить общение. Но надо было соблюсти приличия. Поэтому дальше наша переписка состояла из пары слов раз в неделю, типа “Здравствуйте, если на этой неделе надумаете приехать, я в командировку уезжаю” – “Добрый день, спасибо, что предупредили. Обязательно приду на следующей неделе”. А на следующей неделе уже он: “Добрый день. Никак не вырвусь к вам. В следующий понедельник точно” – “Здравствуйте, хорошо. Я и сама сейчас занята очень”.

> В очередной раз он написал: “У меня все никак не получается заехать к вам, но, может быть, у вас будет время выпить со мной чашку кофе после работы?” И с этого момента понеслось. На первых свиданиях он был такой галантный и серьёзный, приглашал в рестораны, заказывал что-то изысканное и новое для меня. Я привыкла много шутить и смеяться. Тут же я шутила, а он смотрел на меня препарирующим взглядом, без тени улыбки на лице. И у меня постоянно было чувство, что я говорю всё не то, что я влезла не в свои сани. Что этот человек слишком серьёзный и высокопоставленный для меня. А я какая-то глупая стрекоза. Каждое свидание я считала последним. И удивлялась, когда он говорил, что ему все понравилось.

> Во время очередного свидания он спросил о моем семейном положении. Я сказала, что нахожусь в процессе развода, у меня есть дети. Он спросил возраст детей, рассказал о том, что женат и немного о своих детях. О жене его я до сих пор практически ничего не знаю, кроме того, что у неё очень простая профессия. И, думаю, она красива, потому что на фото дети очень красивые, но на А.не похожи. Он ничего о ней не говорит, я вопросов не задаю.

> Я привыкла сближаться с людьми быстро. Когда с первой встречи – будто сто лет друг друга знаем. С А. так не получалось. Было ощущение, что нужно соблюдать субординацию. Когда он уезжал на выходные к семье, мы не общались. В первый раз он вообще попрощался со мной до понедельника и заблокировал. Мне было это удивительно и неприятно, но я промолчала. Позже, уезжая на выходные, блокировать перестал. Как-то он попрощался до понедельника, но в понедельник так и не написал. Я подумала, что он приехал в город, но мне писать просто не захотел. Написал во вторник, когда я уже кипела от негодования. В ответ на его “Привет” я, не сдержавшись, выкатила сообщение, что “я вообще-то тебе не девочка по вызову: захотел – позвал, захотел – проигнорил. Мне такое отношение не нужно”. Слово за слово и выяснилось, что он только что приехал в город, задержался на день дома. Неожиданно эта, на мой взгляд, некрасивая сцена, ему понравилась. Он долго ещё смеялся и вспоминал. Сохранил себе скрин моего сообщения и сказал, что будет перечитывать.

> Чуть позже случилась вторая некрасивая сцена, когда он приехал и показал видео вечера встречи выпускников. На видео они все были пьяны. Он пел песню в микрофон “Я тосковал по тебе в минуты раставанья” и указывал на какую-то девушку, потом обнимал другую.

> Спросил у меня, как мне видео, красиво ли он пел. Я ответила, что пел красиво, но ещё и лапал всех вокруг и пел какой-то даме, что скучал по ней.

> Он доказывал, что никого не трогал и никому не пел, хохотал, спрашивал: “Ты что, такая ревнивая?” Я отвечала, что да, ревнивая. В дальнейшем он много раз провоцировал меня на ревность. Специально привозил такие видео с мероприятий, где он то с танцовщицами танцует, то обнимает кого-то. Я нервничала, высказывала ему всё, что думаю. А он говорил: “Я специально. Ты так интересно ревнуешь, мне очень нравится”. Я отвечала, что всерьез переживаю за всё, а ему всё хихоньки да хахоньки. Он отвечал: “Может, я тоже серьёзно переживаю, просто не показываю”. Подлила масла в огонь карточная игра 18+ с вопросами, которую черт меня дернул купить. Мне на вопросы из нее и отвечать особо было нечего. У меня в жизни было очень много флирта, общения с мужчинами. Но сексуальных партнеров немного. У А. же, как выяснилось, очень богатый опыт. Я в тот вечер спросила о самых запомнившихся отношениях. И А. ответил, что да, были такие. Показал фото и видео очень молодой девочки, лет 18, больше похожей на подростка-неформала. Я была в шоке, не понимая, что их могло связывать. Спросила, чем эти отношения так запомнились. Он ответил: “Мы подходили друг другу: я спокойный, а она взбалмошная”, “Я влюбился в неё”. Вообще сказал, что он влюбчив. Встречались они всего 3 месяца. И расстались по её инициативе, причину он и сам толком не знает: “Наверное, поняла, что со мной перспектив семейных нет. Она уже вышла замуж и родила ребёнка”. Меня эта история поразила тем, что он легко отпустил и даже причину не выяснил с девушкой, которую очень любил и отношения с которой больше всего запомнились. Я всегда из отношений выходила с надрывом, с выяснениями отношений, выложившись на сто процентов (наверное, и слившись тоже). Но потом у меня никогда не бывало откатов, ностальгических воспоминаний и фото в телефоне. Забывала как и не было этого человека в моей жизни. На вопрос, бывало ли когда-то стыдно на утро после секса, он серьезно ответил: “Конечно, мужчинам всегда на утро стыдно”. Я не поняла, касается ли это случайных связей или вообще, но уточнять не стала.

> В тот вечер, когда он сказал мне, чтобы я не рассчитывала ни на что серьёзное, мы были в СПА-зоне аквапарка и он весь вечер смотрел на красивую молодую девушку. Я кипела, но молчала. Это было в самом начале отношений, когда тема ревности ещё ни разу не поднималась. По дороге домой он завёл разговор, чтобы я не рассчитывала, что он уйдет из семьи.

> Я ответила, что мне глобально от него ничего не нужно. Он тогда хотел продолжить вечер у него дома, но я отказалась, сославшись на дела. В тот же вечер выложила в соцсетях старое видео, на котором мы с мужем пьём кофе на фоне полнолуния. Утром А. написал гневное: “Ты ничего мне не хочешь рассказать?” Я спросила, что именно. Он: “Чем закончился твой вчерашний вечер”. Написал и тут же удалил. Я спросила: “Зачем ты удалил?” Он: “Не сдержался немного” и улыбающийся смайлик. Я ответила: “А мне было бы приятнее узнать, что ты ревнуешь”. Его прорвало, он стал писать, что да, ревнует. Мол, я отказалась вчера продолжить с ним вечер, а на утро – фото с другим мужчиной. Я ответила, что это старое фото с мужем. Он извинился. Я сказала, что мне не очень понятен формат отношений. Если ни к чему не обязывающие, то почему тогда ревность? Он сказал, что понимает, что не имеет права от меня требовать верности, но “мне будет неприятно, если я узнаю, что ты ещё с кем-то встречаешься”. Я спросила, а что же тогда с его стороны? Он ответил, что ни с кем больше встречаться не будет, пока встречается со мной: “Я так никогда не поступаю-это нечестно”. Тут я подумала: “А как же жена? С ней ведь поступаешь” – но промолчала. В тот вечер мы договорились, что если кто-то из нас захочет завести новые отношения, то скажет об этом сразу, паралеллей вести не будет.

> Как-то он сказал, что никогда не заводил любовниц на работе: “А что я потом с ней делать буду? Надо будет помогать, повышать? А если расстанемся? Увольнять? Или делать вид, что ничего не было?” Но при этом говорит, что на работу брал только молодых красивых девушек: “Чтоб глаз радовали”. При этом он ответственный. Я его ни о чем не прошу, не намекаю, не манипулирую. Но если что-то расскажу и он из моего рассказа поймет, что может мне чем-то помочь, сам предложит и сам поможет. Никогда ничего не забывает. Если я сказала, что такого-то числа у меня назначено то-то и то-то, он ещё и напомнит: “Тебе же завтра нужно туда-то?” В этом он очень похож на моего мужа. По принципу: “Меньше слов, но больше дела”. В словах и в переписке сдержан. Никакого сюсюканья (меня это печалит, я все это так люблю), никаких ласковых слов. Ещё я заметила, что чем лучше мы провели время вместе, тем сильнее он после этого отморозится. То есть если вечером мы хохотали, занимались сексом, много говорили, обнимались, целовались и он постоянно говорил, как соскучился, как ему хорошо со мной, на следующее утро он будет сух, сдержан, а то и вообще начнет игнорить мои сообщения. Первое время мне было обидно и непонятно. Но потом я стала реагировать на эти откаты спокойно – иду заниматься своими делами и даже радуюсь, что высвободилось больше времени. Потому что когда он разгорается снова, мы много переписываемся, перезваниваемся, встречаемся иногда по несколько раз на день и тогда это плохо сказывается на моих других делах. Тем не менее, отношения с ним достаточно ровные. Все мои перепады настроения он амортизирует шутками-прибаутками, ни разу ни на что не обиделся, не позволил себе колкости, хотя при мне с подчинёнными не раз говорил чересчур строго. Иногда я его пугалась, услышав, как он кричит в трубку на кого-то. Но в целом он добрый и веселый. Очень переживает по рабочим вопросам. Вернее, говорит, что не переживает, все прекрасно, справимся, все ерунда, а потом признается, что по ночам не может уснуть от мыслей. Не любит жаловаться и ныть, не любит когда его жалеют. Всегда держит лицо. Но и я рядом с ним до конца расслабиться не могу. Поныть не могу, как будто блок какой-то. У него много друзей, общается и с бывшими девушками.

> Однажды мы были в гостях у его друзей – семейной пары. Супруга друга шепнула мне, когда мужчины ушли курить: “Ты на А. не рассчитывай. Он сегодня с тобой, а завтра с другой. Я вижу, что ты нормальная девчонка, он тебе не подходит”. Я рассказала про этот разговор А. Он прокомментировал: “Я раньше встречался с ее подругой. Обида на меня осталась”. Он никогда не говорит о чувствах. Ни о каких. Как-то поначалу, будучи сильно пьяным, признавался в любви. Но на следующий день сам спросил: “Я тебе вчера в любви не признавался?” Я зачем-то сказала, что нет. Он: “А то я когда пьяный, могу. Ты мне никогда не верь пьяному”. В следующий раз, когда он был пьян (вообще он пьет редко, но всегда в эти дни наводит суету), снова стал говорить, что любит меня. Я сказала: “Ты в прошлый раз сказал, что твоим пьяным словам верить нельзя”. Он замолчал и больше никогда и ни в каком состоянии в любви не признавался. К слову, я признавалась пару раз на эмоциях. Обычно в ревности. Когда он спрашивал, почему я так бурно реагирую. “Да потому что люблю тебя, А.!” И сразу же переводила тему, чтоб не тянуть из него ответное признание. Мне казалось, он каждый раз чувствовал себя растерянно в такой ситуации, сразу задумывался. И я перестала это говорить. (Не знаю, были ли признания сливом с моей стороны? К слову, провоцировать ревность он уже перестал, потому что это для меня стало так болезненно, что я стала задумываться о расставании – слишком много дискомфорта стало в отношениях, пару раз на эмоциях озвучила это и он перестал.

> Уважаемая Эволюция, правильно ли я думаю,что А.казанова? Буду рада, если моё письмо попадет на разбор, и благодарна Вам и Вашим комментаторам.