Мнение «аналитика»: О послевкусии Стамбула… Кому сбагрить неликвид?

Первая за три с лишним года встреча российских и украинских переговорщиков в Стамбуле оставила после себя ощущение плохого голливудского триллера, к финалу выродившегося до фарса. Интрига вокруг неё нагнеталась сутками, а в итоге всё закончилось за полтора часа.

И немедленно начались интерпретации с инсинуациями. Что, вероятно, свидетельствует о полном успехе…

…авторов сценария.

Пишет иноагент, политолог, русовед и русофоб Владимир Пастухов. К слову, бывший киевлянин, ныне живущий в Лондоне.

«Новости из Стамбула таковы, что лучше всего для их описания подходит выражение «отбыли номер». И [Владимир] Путин, и [Владимир] Зеленский по разным причинам не в восторге от идеи прямых переговоров между Россией и Украиной. Оба стремились их сорвать: один — играя на повышение ставок, другой – на их понижение. Но банкует [Дональд] Трамп, и оба пока не посмели его разочаровать.

Компромиссом стали «технические переговоры», мало чем отличавшиеся от неформальных контактов, имевших место и в прошлом. Кто-то ведь и раньше обсуждал обмены и временные моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Просто сейчас такого рода контакты перенесены в публичное пространство и им придан институциональный характер. Нельзя сказать, что от этого нет вообще результата. Просто нет согласия в том, что считать результатом. Например, расчищена гигантская баррикада на пути к прямым контактам в принципе, которую три года возводили с обеих сторон, но с украинской забор был выше. Одновременно Россию сильно продвинули в области обмена пленными – тут именно Россия всегда была тормозом. И если обещанный обмен 1000 на 1000 состоится, то уже ради одного этого стоило потерпеть этот цирк.

Где #Россия повторила путинский ультиматум в его самой грубой и нереалистичной интерпретации. #Украина же повторила абсолютно не устраивающую Москву в данный момент идею прекращения огня без дополнительных условий. На полтора часа разговора вместе с приветствиями хватило. Но для Трампа достаточно, он сможет продать это на внутреннем политическом рынке по цене катарского Боинга. Ради чего весь стамбульский сценарий и писался. Всё остальное – политический дизайн…

Перефразируя слова великого советского астрофизика, если вы не являетесь свидетелями каких-либо переговорных процессов, то это значит лишь то, что эти процессы протекают без свидетелей. Встреча в Стамбуле, по поводу которой было сломано столько копий, не имеет к реальным переговорам никакого отношения. Они как шли, так и продолжают идти в глубокой тени между совсем другими людьми. Нам мало что о них известно, и нет никаких оснований предполагать, что они будут более успешными, чем те, что мы видели в Стамбуле. Но, если вдруг по какой-то необъяснимой причине именно эти скрытые от глаз публики переговоры окажутся успешными, то стамбульское цирковое представление расчищает на этот случай дорогу. Ну а если нет, то от нынешних стамбульских встреч останется в истории не больше, чем от предыдущих».

Мнение как мнение. С ним можно соглашаться или спорить, но интересно не это. Интересно, что здесь де-факто Россия и Украина, «агрессор» и «жертва», ставятся на одну доску. И между ними проводится знак равенства. В полном соответствии с «игра была равна…». А это уже тектонический сдвиг в настроениях прежде весьма сочувствующей Украине части «антипутинской» российской публики.

Повторюсь, Владимир Пастухов — патентованный «антипутинец», бывший сотрудник гринмейлера Уильяма Браудера, который немало крови попил крупнейшим российским компаниям и немало на этом нажился. И если уж такой персонаж, давно перебежавший к «англичанке», стал считать украинские власти сортом известной субстанции, то это вполне себе симптом.

Но ведь #Украина сама для такой перемены настроений постаралась?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках