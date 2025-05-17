 

Рупор кремлевской пропаганды: 20 лет мы пытались европеизировать Россию

17.05.2025, 9:55, Разное
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«НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы потратили более 20 лет на попытки европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться восстановить свою империю. Мы не позволим этому случиться. К концу десятилетия мы станем сильнее, а у России будет ужасное похмелье» (с) глава МИД Польши

Не поняли мы счастья "европеизации".

Просто стоит напомнить, что "Расчленение России лежит в основе польской политики на востоке" – из материалов польского Генштаба, 1938

Вполне понятно, что подобные планы "европейской экспансии" на Восток можно остановить только и исклчительно силой.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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