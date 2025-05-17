Мосстройнадзор выявил использование труда обезьян на стройке делового центра в Москве

В ходе плановых проверок Мосстройнадзора на строительной площадке многофункционального делового центра на севере Москвы девелопера Capital Build Simply выявлены нарушения требований к кадровому составу.

Как сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков, вместо мигрантов на строительной площадке работы ведут шимпанзе, орангутаны и золотистые курносые обезьяны из Китая.

В ключевых процессах строительства объекта было задействовано 63 обезьяны: шимпанзе управляли подъемным краном и переносили строительные материалы, орангутаны рыли котлован, а золотистые курносые обезьяны уплотнали грунты и проводили отделочные работы.

– В условиях кадрового дефицита и ужесточения миграционной политики застройщики зачастую идут на нестандартные решения, но качество должно соответствовать стандартам, установленным государством, — заявил Слободчиков.

Несмотря на выявленные нарушения, девелопер избежал серьёзных санкций – в рамках действующей политики поддержки девелоперов компания отделалась лишь предупреждением.

Генеральный директор Capital Build Simply Арсентий Тишковец сообщил, что использование труда обезьян положительно сказывается на оптимизации строительных процессов в России в условиях западных санкций.

– Обезьяны по своей природе намного сильнее людей, поэтому способны лучше и быстрее обеспечивать строительство объектов, – заявил он. – Кроме того, они не требуют высоких зарплат, почти не пьют, не используют ненормативную лексику и выполняют работу добросовестно.

По информации из закрытых источников в настоящее время Минстрой рассматривает коллективное обращение крупнейших застройщиков страны по узакониванию труда приматов в строительной отрасли. В случае одобрения инициативы правительством, новация позволит значительно снизить себестоимость строительства, ускорить ввод объектов в эксплуатацию и уменьшить финансовую нагрузку на девелоперские компании.

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