 

Трамп: “У еврейского народа никогда не было большего друга, чем моя администрация”

17.05.2025, 8:50, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп в меморандуме, посвященном Месяцу еврейско-американского наследия, заявил, что “у еврейского народа никогда не было большего друга, чем нынешняя администрация”.

В меморандуме Трамп пообещал использовать “все надлежащие правовые инструменты” против “антисемитских выступлений” в университетах США. Он также уверил, что его преданность Израилю “никогда не поколеблется”.


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