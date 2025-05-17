«Придурок, тупой как пробка» – что волнует «горячего» Трампа?

По завершению украино-российских переговоров Дональд Трамп опубликовал несколько постов в своей социальной сети, направленных на двух крупнейших музыкантов мира.

Президент США написал, что Тейлор Свифт больше не «горячая» [сексуальная], а Брюса Спрингстина назвал «придурком, тупым как пробка» в своих последних постах на Truth Social, после чего президент AFM International (Американская федерация музыкантов) Тино Гальярди выступил с заявлением, осуждающим «нападки» на двух членов профсоюза.

– Американская федерация музыкантов Соединенных Штатов и Канады не будет молчать, когда двое наших членов — Брюс Спрингстин и Тейлор Свифт — выделены и лично атакованы президентом США, — заявил Гальярди.

– Брюс Спрингстин и Тейлор Свифт не просто блестящие музыканты; они являются образцами для подражания и вдохновением для миллионов людей в Соединенных Штатах и ​​по всему миру, — говорится в заявлении. – Будь то Born in the U.S.A. или Eras Tour, их музыка неподвластна времени, оказывает влияние и имеет глубокое культурное значение. Музыканты имеют право на свободу выражения, и мы солидарны со всеми нашими членами.

Певица «Anti-Hero» и лидер E Street Band — всего лишь двое из десятков тысяч музыкантов, входящих в AFM, которая «заключает справедливые соглашения, защищает права собственности на записанную музыку, обеспечивает такие льготы, как здравоохранение и пенсии, и лоббирует интересы музыкантов и права трудящихся», согласно веб-сайту профсоюза. Свифт является членом своего местного отделения в Нэшвилле, в то время как Спрингстин входит в отделения как в Лос-Анджелесе, так и в своем родном штате Нью-Джерси, согласно заявлению AFM.

Защита организацией двух звезд противоречит тираде Трампа против них обоих ранее в пятницу. Начав со Свифт, политик написал:

«Кто-нибудь заметил, что с тех пор, как я сказал: «Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ», она больше не «ГОРЯЧАЯ»?»

Это замечание прозвучало через восемь месяцев после того, как он впервые опубликовал в Truth Social, что ненавидит 14-кратную обладательницу премии «Грэмми» после того, как она поддержала его оппонента Камалу Харрис на выборах 2024 года. У Трампа долгая история язвительных комментариев в адрес Свифт, ранее он высмеивал ее за то, что ее освистали фанаты Philadelphia Eagles на Суперкубке в феврале.

Вскоре после упоминания имени хедлайнера Eras Трамп обратил свое внимание на The Boss. В ответ на то, что Спрингстин раскритиковал «коррумпированную, некомпетентную и предательскую администрацию» миллиардера на концерте в Манчестере, Англия, двумя днями ранее, Трамп написал:

«Никогда не любил его, никогда не любил его музыку или его радикальную левую политику, и, что важно, он не талантливый парень — просто назойливый, отвратительный ПРИДУРОК, который горячо поддерживал Мошенника Джо Байдена… Сонный Джо понятия не имел, что он делает, но Спрингстин «тупой как пробка».

На момент публикации ни Свифт, ни Спрингстин не прокомментировали последние комментарии Трампа, но оба открыто высказывались в своем несогласии с лидером Республиканской партии. Помимо поддержки его оппонентов на последних двух выборах, исполнитель «Кармы» неоднократно критиковал его политику. А в 2020 году рок-звезда «Танцующей в темноте» назвала Трампа «угрозой» демократии, заявив The Atlantic:

«Он просто делает любые реформы намного сложнее… Все это экзистенциальные угрозы нашей демократии и нашему американскому образу жизни».