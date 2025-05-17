Российские военные атаковали рейсовый автобус в Сумской области, множество жертв

Утром 17 мая армия РФ вновь атаковала территорию Украины, применив барражирующие боеприпасы и БПЛА-камикадзе. Около Белополья в Сумской области “Ланцет” попал в автобус.

Предварительно: не менее восьми погибших, пятеро раненых.

Украинская сторона подчеркивает, что удар был нанесен по рейсовому автобусу, который перевозил гражданских по маршруту Белополье-Сумы.