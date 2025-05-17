 

Отпечатки пальцев можно снимать без краски – при помощи обычной воды

17.05.2025, 7:25, Разное
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Исследователи из Университета Бингемтона экспериментально доказали, что человеческое тело обладает еще одним видом уникальных отпечатков, помимо узоров на коже. Чтобы проявить его, достаточно на несколько минут опустить пальцы в обычную воду без каких либо красителей. Кончики пальцев покроются всем знакомыми морщинками, которые имеют куда более сложную структуру и предназначение, чем считалось ранее.

Двигателем науки в данном случае стали любопытные малыши, которые не постеснялись задать вопрос о том, что происходит с их пальцами в ванной, серьезным ученым. И это дало старт нескольким исследованиям. Так, еще в 2023 году профессор биомедицины Университета Бингемтона Гай Герман раскрыл данный механизм. При длительном контакте с горячей водой раскрываются потовые протоки и жидкость попадает внутрь кожной ткани. Это приводит к изменению концентрации солей в ней, что служит сигналом для нервной системы.

Реакция на такой сигнал – сужение кровеносных сосудов, которое и порождает морщины. Вместо гладкой мокрая кожа становится текстурированной, а это улучшает сцепление и помогает, например, удерживать предметы под водой. Или меньше скользить по мокрой земле. То есть, перед нами полезный эволюционный фактор, который развился потому, что человек всегда жил вблизи водоемов.

Но американские ученые также выяснили, что узор этих морщин индивидуален для каждого человека, так как у всех нас разное расположение кровеносных сосудов. Они делали снимки и убедились, что на коже конкретного человека при каждом намокании появляются идентичные узоры. Это можно применять для идентификации людей — например, создавать дактилоскопические сканеры, которые не пачкают рук и работа которых не зависит от повреждений на самой коже. Однако есть сложность – некоторые нарушения в работе нервной системы приводят к тому, что морщины могут не появляться вовсе.Источник &#8212 Binghamton University


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