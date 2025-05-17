Рупор кремлевской пропаганды: Единый фронт против барельефа Сталина
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Единый фронт против барельефа Сталина в московском Метрополитене на станции Таганская.
Между тем уже вчера на Таганке к барельефу начали возлагать цветы и фотографироваться, в основном молодежь
Картинка – Абвгдеж.
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Источник: Colonel Cassad
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