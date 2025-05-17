 

Рупор кремлевской пропаганды: Единый фронт против барельефа Сталина

17.05.2025, 3:35, Разное
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Единый фронт против барельефа Сталина в московском Метрополитене на станции Таганская.
Между тем уже вчера на Таганке к барельефу начали возлагать цветы и фотографироваться, в основном молодежь

Картинка – Абвгдеж.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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