 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия потребовала вывода ВСУ с территории 4х новых регионов

16.05.2025, 23:00, Разное
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Первый раунд переговоров в Стамбуле завершен.

Будет ли продолжение – пока непонятно.
Согласно украинским источникам Россия потребовала полного вывода ВСУ с территории 4х регионов РФ, а также создать зону безопасности в Сумской области. В случае отказа в следующей раз речь пойдет уже о еще одном новом регионе России.
Как не трудно догадаться, учитывая ситуацию на фронте, Россия говорила с позиции силы.
Стамбул 2.0 в этом плане сильно отличается от Стамбула 1.0, который сейчас был бы Украине за счастье. Но тот шанс благодаря Байдену и Зеленскому был упущен.
Ждем продолжения.

Заявление российской делегации о переговорах.

Одна хорошая новость – скоро состоится большой обмен – поменяют 1000 на 1000. Ждем наших домой.
Также сегодня состоялся обмен погибшими – нам вернули 34 наших, противнику отдали 909 убитых ВСУшников.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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