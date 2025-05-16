Рупор кремлевской пропаганды: Россия потребовала вывода ВСУ с территории 4х новых регионов

Первый раунд переговоров в Стамбуле завершен.

Будет ли продолжение – пока непонятно.

Согласно украинским источникам Россия потребовала полного вывода ВСУ с территории 4х регионов РФ, а также создать зону безопасности в Сумской области. В случае отказа в следующей раз речь пойдет уже о еще одном новом регионе России.

Как не трудно догадаться, учитывая ситуацию на фронте, Россия говорила с позиции силы.

Стамбул 2.0 в этом плане сильно отличается от Стамбула 1.0, который сейчас был бы Украине за счастье. Но тот шанс благодаря Байдену и Зеленскому был упущен.

Ждем продолжения.

Заявление российской делегации о переговорах.

Одна хорошая новость – скоро состоится большой обмен – поменяют 1000 на 1000. Ждем наших домой.

Также сегодня состоялся обмен погибшими – нам вернули 34 наших, противнику отдали 909 убитых ВСУшников.

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Источник: Colonel Cassad

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