 

Рупор кремлевской пропаганды: Новый главком Сухопутный войск РФ

16.05.2025, 22:05, Разное
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Вчера состоялось достаточно ожидаемое возвышение генерал-полковника Мордвичева.

Наиболее результативными операциями Мордвичева за время войны стали битва за Мариуполь, битва за Авдеевку, а также последующее наступление к западу от Авдеевки.

Мордвичев один из тех, кого в нашей армии можно называть именно что полководцем.
Каждый полководец генерал, но не каждый генерал – полководец.

В случае с Мордвичевым результаты говорили за себя, поэтому его карьерный взлет был ожидаем, помнится еще в ноябре 2024 года слышал от осведомленных людей, что его карьера скоро пойдет в гору. Предположу, что и текущая должность для него не предел.

На его место командующего ЦВО придет генерал-полковник Солодчук. Выходец из ВДВ, командовал 36-й армией. Сейчас под его командование переходит ЦВО и вся группировка "Центр", которая решает задачи освобождения западной части Донбасса. Динамика наступления там сейчас хорошая, так что ему и карты в руки.

Бывший главком сухопутных войск Салюков переведен на работу в Совет Безопасности РФ заместитель у Шойгу. Шойгу, кстати, продлили срок военной службы еще на 5 лет до 2030 года. Это к вопросу о набросах, что Шойгу собрался на пенсию.
На последнем совещании, где инструктировали переговорщиков отправленных в Стамбул он присутствовал по правую руку от Путина.

Источник: Colonel Cassad

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