 

Компания Microsoft признала, что оказывала Израилю помощь после нападения 7 октября

16.05.2025, 21:55, Новости дня
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Компания Microsoft признала, что оказала Израилю экстренную помощь после нападения 7 октября, направленную на поддержку усилий по освобождению заложников.

Признание компании последовало за предварительной проверкой, проведенной после протестов со стороны ряда сотрудников и пропалестинских активистов, подозревающих, что ее облачные сервисы использовались ЦАХАЛом для нанесения вреда гражданскому населению в секторе Газы.

Результаты проверки не выявили каких-либо доказательств причинения вреда гражданскому населению, однако подтвердил участие компании в процессе освобождении заложников.


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