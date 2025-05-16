Компания Microsoft признала, что оказывала Израилю помощь после нападения 7 октября

Компания Microsoft признала, что оказала Израилю экстренную помощь после нападения 7 октября, направленную на поддержку усилий по освобождению заложников.

Признание компании последовало за предварительной проверкой, проведенной после протестов со стороны ряда сотрудников и пропалестинских активистов, подозревающих, что ее облачные сервисы использовались ЦАХАЛом для нанесения вреда гражданскому населению в секторе Газы.

Результаты проверки не выявили каких-либо доказательств причинения вреда гражданскому населению, однако подтвердил участие компании в процессе освобождении заложников.