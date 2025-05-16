Мнение: О стоимости рабочих рук

В «Школе Капитализма» я рассказываю, сколько стоит виртуальный крепостной, и почему диверсификация активов на начальном этапе не нужна. Цитирую (ссылка):

Предположим, что молодой человек получает среднюю зарплату, то есть 75 тысяч рублей в месяц или 900 тысяч рублей в год. При доходности в 5% эти 900 тысяч — эквивалент суммы в 18 млн рублей, вложенной в надёжный и скучный актив. Я беру столь скромную доходность, всего лишь 5%, потому что в собственных рабочих руках герой истории может быть уверен. Если бы мы оценили его рабочие руки в меньшую сумму, это было бы несправедливо.

Теперь мы видим картину целиком. У молодого человека есть 18,1 млн рублей: 18 млн в виде его самого и 100 тысяч виде тонкой пачки пятитысячных купюр. Если наш герой положит все эти 100 тысяч на один счёт, а потом купит на них одну ценную бумагу — это не будет считаться риском «все яйца в одну корзину». В корзину будет уложено одно небольшое яйцо.

Моя оценка в 5% доходности консервативна — она предполагает, что с владельцем рабочих рук ничего не случится, и что он сможет зарабатывать свою среднюю зарплату примерно всегда, до пенсии. Таким образом, рабочие руки условного плотника — это примерный эквивалент квартиры в хорошем районе, которая сдаётся за 75 тысяч рублей в месяц. Стоить такие рабочие руки должны соответственно — как эта квартира. Квартиры под сдачу дают сейчас в среднем 5% доходности (иногда меньше), следовательно, и рабочие руки плотника надо оценивать, деля годовую зарплату на 5%:

(75’000 * 12) / 0,05 = 18’000’000 ₽

Если же владелец рабочих рук — программист с зарплатой в 300 тысяч рублей, то тут я бы уже предложил брать доходность в 10%, так как высокие зарплаты менее надёжны. Сегодня у программиста рабочее место есть, а завтра лопнул очередной пузырь, прошло очередное сокращение в отрасли, и вот он может надеяться только на среднюю зарплату. Таким образом, рабочие руки программиста с зарплатой в 300 тысяч стоят только 36 млн рублей (что, впрочем, тоже неплохо). Продолжая аналогию с квартирой — это как элитная квартира в необычном месте, которую сейчас снимают задорого, но которая при изменении рынка может надолго опустеть, потому что не будет желающих арендовать её по высокой цене.

Подписчики тем временем полагают, что стоимость рабочих рук надо считать иначе — вычитая из неё личные расходы этих самых рабочих рук (ссылка).

С одной стороны, это логично: рабочим рукам нужно три раза в день принимать пищу, а ночью — спать в тёплом помещении, сложившись вдоль одеяла. С другой стороны, расходы и доходы надо всё же в обсуждаемом примере разделять.

Во-первых, человек в любом случае будет что-то есть и где-то спать, независимо от того, работает он, или нет. Если Джузеппе тратит 30 тысяч рублей в месяц, это ещё не значит, что именно эти 30 тысяч являются себестоимостью его труда. Предположим, к примеру, что Джузеппе живёт за счёт жены, которая его кормит и поит, обеспечивает ему кров, а его коллега Франческо живёт за свой счёт, ещё тратит по 45 тысяч на выплату микрокредитов. Что же у Джузеппе себестоимость труда — ноль, а у Франческо — 75 тысяч, хотя оба работают плотниками? Очевидная нелепица.

Мы можем отнести на себестоимость труда только рабочий фартук Джузеппе и тому подобное. Но это для большинства профессий — относительно небольшие суммы, которые вдобавок оплачивает работодатель.

Проведу аналогию. Допустим, компания Газмясбанк продаёт страусятину по 500 рублей за килограмм, при этом на содержание страусов уходит 250 рублей за килограмм, и ещё 100 рублей с килограмма компания тратит на содержание топ-менеджеров, и ещё 20 рублей — на содержание клуба по спортивной переноске свиней. Себестоимость мяса страусов — только 250 рублей. Штаб-квартира к страусам напрямую не привязана, так как там занимаются и мясом, и газом, и банковскими услугами, и чем угодно ещё. Спортсменов тем более нельзя отнести на страусов: если завтра спортивный клуб продать, страусы этого даже не заметят.

Во-вторых, мы живём в обществе изобилия, поэтому львиная доля расходов современного человека — это буржуазные излишества. Если наш Джузеппе получает 75 тысяч в месяц и тратит 75 тысяч в месяц, это не значит, что ему хватает в обрез. Прожить вполне можно и на 10 тысяч, просто Джузеппе хочет есть вкусное мясо, а не макароны с солью, жить в квартире, а не в общаге, ездить на личном автомобиле, а не ходить пешком.