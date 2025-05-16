Режиссёр «Пятого канала» выпил бутылку отбеливателя, чтобы только не смотреть собственный сериал

Режиссёр кинокомпании «Раз-два-продакшн филмс», снимающей сериалы для «Пятого канала», выпил бутылку отбеливателя, чтобы только не смотреть собственный сериал «Станица-7». Инцидент подтвердили источники в службе скорой помощи.

Сериал повествует о неподкупном участковом Фёдоре Бурове, который вместе со своим другом, честным чиновником, занимающим пост главы станицы, успешно противостоят бандитам и нечистым на руку односельчанам. В настоящий момент завершены съёмки седьмого сезона из 70 серий, а до этого вышли ещё 6 сезонов, в которых содержится суммарно 230 серий.

Режиссёра Алексея Фурсина госпитализировали 14 мая прямо из офиса ТВ6. Оказалось, что кинокомпания решила впервые нанять для сериала продюсера, который предложил Фурсину вместе отсмотреть недавно снятый сезон и поискать недочёты. Деятеля киноискусства подобная инициатива чрезвычайно возмутила – очевидцы говорят, что он кричал: «Мало того, что я это дерьмо снимаю, так я ещё его и смотреть должен?».

«Он объяснял продюсеру, что эти 70 серий сняли за 2 месяца, а монтировать отдавали студентам, и что подобный кинопродукт «вменяемый человек смотреть не может и не должен», – говорит свидетель. – Когда аргументы были исчерпаны, Фурсин заметил, что уборщица оставила в коридоре бутылку отбеливателя, стремительно её выпил и заявил, что отравился и поэтому не может сейчас смотреть сериал».

Позже оказалось, что отбеливатель, как и большинство других принадлежностей и расходников в офисе телеканала, были куплены в магазине фиксированных цен, поэтому после промывания желудка режиссёра отпустили домой – по словам медиков, подобные некачественные товары «спасли уже не один десяток потенциальных самоубийц».

«Там не отбеливатель, а так, водичка, немного разбавленная какой-то дрянью – прямо как этот сериал, из-за которого весь сыр-бор. У меня тёща смотрит, кстати. Ничего страшного, через пару дней можно снова на работу», – сказал фельдшер скорой помощи.

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