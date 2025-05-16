Мнение: Ботинки не по размеру, или немного потребительского нытья

Раньше в обувных магазинах стоял рентген. Не в СССР, конечно же — у нас и в поликлиниках-то старались лишний раз народ не облучать — а на загнивающем Западе. Устройство называлось «педоскоп», туда можно было засунуть ногу в ботинке, чтобы увидеть, насколько удобно пальцы устроились внутри.

Сейчас педоскопов в магазинах нет, зато заказы через интернет — есть. При этом человеческая стопа бывает очень разных конфигураций: египетская, римская, греческая, немецкая, кельтская. Также стопа может быть уже или шире, выше или ниже. Но в интернет-магазинах нам предлагают ориентироваться только на один показатель из множества — длину стопы. Вроде бы, проще некуда… однако производители обуви путаются даже в этом единственном показателе, из-за чего мне подходит обувь от 42 до 46 размера — смотря куда на конкретной фабрике прикладывали линейку.

Было бы здорово, конечно, иметь сервис по точному измерению задних конечностей — что-то типа Волюменталя, но в России. Заходишь в поликлинику, в обувной магазин или в другое место, где установлен специальный автомат. С опаской засовываешь в него ногу. Трёхмерный сканер измеряет её со всех сторон и за 100 рублей выдаёт тебе точный 3D-снимок ноги. Если ноги немного разные, делаешь два снимка.

Потом просто грузишь снимки на сайт обувного маркетплейса, и тебе автоматически делают отбор конкретно по твоему размеру — вот чтобы не жало и не болталось ничего. Выбираешь любую пару, и точно знаешь, что она тебе — как раз.

Все нужные технологии для этого уже есть, причём дешёвые и доступные. Маркетплейсы, которые страдают из-за массовых возвратов обуви, теоретически тоже должны быть заинтересованы в точности.

Дело за малым — дождаться, когда кто-нибудь крупный внедрит полноценную экосистему, выработает стандарты и начнёт подключать к ней обувные фабрики. Мне кажется, потенциал для заработка тут есть.