«Премиум» или обычный: пермские эксперты ответили, стоит ли переплачивать за бензин?

Как нефть превращается в бензин?

Нефть — это полезное ископаемое, представляющее собой сложную смесь углеводородов (соединений водорода и углерода) с небольшим количеством других веществ. Она образуется в земной коре в течение миллионов лет из остатков древних растений и животных, используется в качестве топлива, а также является важным сырьем для производства пластмасс, химикатов и других продуктов.

Производство автомобильного топлива — это многоступенчатый процесс, в ходе которого «черное золото», добытое из недр, превращается в энергию, приводящую автомобили в движение. Первый этап — разделение. Здесь ископаемое нагревают в специальных установках, и под воздействием высокой температуры оно разделяется на отдельные компоненты — фракции. Самые легкие, такие как бензин, испаряются первыми, затем керосин, дизельное топливо и, наконец, остается густой мазут.

— Поскольку полученного бензина прямой перегонки недостаточно для удовлетворения потребностей рынка и экологическим тенденциям, используют крекинг — процесс расщепления крупных молекул нефтепродуктов на более мелкие, что позволяет увеличить выход нужной фракции. Для улучшения качества эту жидкость подвергают реформингу — процессу, в ходе которого повышается его октановое число, например, АИ-92, АИ-95, АИ-98. Оно показывает стойкость бензина к детонации, т.е. взрывному сгоранию топлива, — рассказывает Дмитрий Макрушин, ассистент кафедры химических технологий Пермского Политеха.

Важно понимать, что бензин, полученный в результате крекинга, существенно отличается от того, что получается путем прямой перегонки нефти.

Потребителю поставляется смесевое топливо, которое является результатом смешивания крекинг-бензина, прямогонного, продуктов реформинга и всевозможных присадок. Цель смешивания — получить бензин с оптимальными характеристиками, соответствующими требованиям стандартов и спецификациям различных марок бензина.

В ПНИПУ выяснили, как лечить раны с помощью бензина

В медицинской и ветеринарной дерматологии широко используют лекарства из нефти и продуктов ее переработки для лечения гнойно-воспалительных ран. Они обладают успокоительными, обезболивающими и обез…

naked-science.ru

Портится ли бензин со временем?

Бензин, как и любой другой продукт, имеет ограниченный срок годности, он составляет 6–12 месяцев при хранении в герметичном контейнере в прохладном и темном месте. В автомобильном баке — до шести месяцев, в специализированных резервуарах — не более трех лет, а в емкостях заглубленного типа — до пяти лет.

— О том, что топливо испортилось, могут свидетельствовать такие признаки, как потемнение, образование осадка, взвеси или смол. Резкий запах ацетона или растворителя свидетельствует о разложении углеводородов. При низкой летучести топливо плохо испаряется и не воспламеняется должным образом, — комментирует Дмитрий Макрушин.

Если хотя бы один из этих признаков выявлен, горючее лучше не заливать даже после разбавления и фильтрации. Его следует утилизировать в соответствии с экологическими нормами, например, сдать в специализированные пункты переработки.

Желтый, розовый, бесцветный: от чего зависит оттенок топлива в разных странах?

Цвет бензина зависит от добавляемого в него красителя, а не от различий в химическом составе самой основы. Неокрашенное топливо представляет собой прозрачную или слегка желтоватую жидкость.

— Разные цвета позволяют визуально различать сорта горючего, например, с разным октановым числом, чтобы избежать ошибок при заправке. Еще окрашивание помогает выявить фальсификат или контрафактную продукцию. Кроме того, красители могут использоваться для идентификации топлива, предназначенного для определенных целей, например, для сельского хозяйства или авиации, которое может облагаться другими налогами или иметь особые требования, — поясняет эксперт Пермского Политеха Дмитрий Макрушин.

Например, в России бензин обычно бесцветный или светло-желтый (это его естественный цвет, зависящий от состава). В США и Канаде используют розовые и синие красители — особенно для авиационного и некоммерческого топлива.

92, 95 или 100: почему важно правильно подбирать бензин для двигателей?

Октановое число характеризует устойчивость бензина к детонации — неконтролируемому взрывному сгоранию топливной смеси в цилиндре мотора.

— Двигатели, рассчитанные на бензин с более высоким октановым числом, как правило, имеют повышенную степень сжатия, что позволяет улучшить мощность и экономичность автомобиля. Использование бензина с недостаточным октановым числом в таких агрегатах приводит к детонации, которая вызывает повреждение поршней, клапанов и других деталей устройства, а также снижает мощность и увеличивает расход топлива, — отмечает Ильнур Шаякбаров, заведующий учебной лабораторией, старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Пермского Политеха.

Двигатели, рассчитанные на бензин с низким октановым числом, устроены таким образом, чтобы не было детонации. Если в такой двигатель залить бензин с более высоким индексом, мощность и экономия топлива не увеличатся. Важно использовать бензин, соответствующий конструкции двигателя, это обеспечит его более эффективную и безопасную работу.

По словам эксперта, смешивание бензина с разным октановым числом технически возможно, однако в результате получится топливо со средним показателем, пропорциональным объемному соотношению соединяемых компонентов. Однократное комбинирование небольших объемов не нанесет существенного вреда автомобилю. В случаях, когда двигателю требуется топливо с высоким октановым числом, так поступать не стоит.

Как делают синтетический бензин и в чем его преимущества перед обычным?

Искусственное топливо получают с помощью различных технологий, которые зависят от вида исходного сырья. Это может быть природный газ, уголь или биомасса.

Производство такого топлива включает в себя различные технологические процессы, такие как газификация. Сначала сырье нагревают и превращают в «строительные блоки» — газ, состоящий из углерода и водорода. Затем его пропускают через специальные вещества, чтобы он собирался в более сложные молекулы, похожие на те, что есть в обычном бензине или дизельном топливе. Еще одним из наиболее распространенных методов является процесс Фишера-Тропша. В нем газ проходит через катализатор (специальное вещество, ускоряющее процесс), и из него получаются разные «цепочки» углеводородов, уже после этого их разделяют на разные виды топлива.

— Преимущества синтетики перед традиционным бензином многочисленны. Оно может производиться из различных источников сырья, что снижает зависимость от нефти и обеспечивает большую гибкость в поставках топлива. Как правило, оно часто имеет более высокое октановое число и более низкое содержание серы, что способствует повышению эффективности работы двигателя и снижению выбросов вредных веществ, таких как сернистый газ и твердые частицы, — поясняет Ильнур Шаякбаров.

В России такой бензин пока не получил широкого распространения в качестве основного топлива для транспорта. Однако ведется разработка и тестирование синтетического авиационного топлива, получаемого из различных видов сырья, включая газ и биомассу.

«Улучшенный» бензин — маркетинг или реальная польза?

«Премиум» или «улучшенный» бензин — это топливо, прошедшее дополнительную обработку или модификацию для повышения его эксплуатационных характеристик. Он отличается от обычного состава и свойствами.

В Пермском Политехе «прокачали» 3D-двойники нефтяных месторождений

Исследователи из Пермского Политеха усовершенствовали цифровые модели нефтяных месторождений. Усовершенствованные ими 3D-двойники позволят наиболее полно учесть геологические особенности залежей, ч…

naked-science.ru

— В него добавляются различные присадки, оптимизирующие работу двигателя. Моющие, например, детергенты и дисперсанты, очищают топливную систему от отложений, таких как нагар и лак, поддерживая чистоту форсунок и клапанов, что способствует более эффективному распылению топлива и его полному сгоранию. Антифризные добавки, представленные спиртами и эфирами, предотвращают образование кристаллов льда в топливопроводе в холодную погоду, обеспечивая бесперебойную подачу топлива.

Катализаторы горения, содержащие металлосодержащие соединения, способствуют более полному окислению, снижая выбросы опасных газов и выхлопов, антикоррозионные защищают металлические части топливной системы от ржавления, особенно в присутствии воды или кислорода, — добавляет Дмитрий Макрушин.

— Тем не менее, использование бензина премиум-класса в двигателях, не требующих высокого октанового числа, может не оказывать заметного положительного влияния на износ и срок службы. Не стоит верить мифам, что высокооктановый бензин не сделает «девятку» спортивным. Кроме того, не стоит доверять сомнительным заправочным станциям. Выбор подходящего бензина для автомобиля определяется руководством по эксплуатации транспортного средства, где производитель указывает рекомендуемое октановое число (например, АИ-92, 95 или 98), — рассказывает Ильнур Шаякбаров.