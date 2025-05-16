В Стамбуле пьяные российские и украинские дипломаты украли из музея щит и пригвоздили его к городским воротам машиной

Полиция Стамбула задержала нетрезвых иностранцев с российскими и украинскими дипломатическими паспортами – их подозревают в ограблении музея, вандализме и угоне автомобиля, пишет газета Hürriyet. Стражи порядка пока не получали от посольств или министерств иностранных дел требования освободить задержанных и надеются раскрыть дело по горячим следам.

Согласно рабочей версии, преступный замысел возник во время неформальной части межгосударственных переговоров. Камеры зафиксировали, как четверо подозреваемых в сильно нетрезвом виде выходят из ночного клуба и на арендованном автомобиле Hummer H2 направляются в городской музей.

«Злоумышленники вынесли из запасников музея щит князя Олега при помощи охранника музея, которому они угрожали газовым пистолетом. После чего они отвезли экспонат к городским воротам, пригвоздили щит к ним самим автомобилем, а затем угнали легковую машину марки Tofaş местного жителя. На записи один из дипломатов говорит: «Это ведь «Жигуль», я знаю, как его завести», – рассказал источник в городской полиции.

Ни одна из стран, включая и Турцию, пока не подтвердила инцидент официально, однако в составах делегаций на сегодняшних переговорах действительно отсутствовали четыре человека. Журналисты направили запросы в МИД России, МИД Украины и МВД Турции.

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