 

В Стамбуле пьяные российские и украинские дипломаты украли из музея щит и пригвоздили его к городским воротам машиной

16.05.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Стамбула задержала нетрезвых иностранцев с российскими и украинскими дипломатическими паспортами – их подозревают в ограблении музея, вандализме и угоне автомобиля, пишет газета Hürriyet. Стражи порядка пока не получали от посольств или министерств иностранных дел требования освободить задержанных и надеются раскрыть дело по горячим следам.

Согласно рабочей версии, преступный замысел возник во время неформальной части межгосударственных переговоров. Камеры зафиксировали, как четверо подозреваемых в сильно нетрезвом виде выходят из ночного клуба и на арендованном автомобиле Hummer H2 направляются в городской музей.

«Злоумышленники вынесли из запасников музея щит князя Олега при помощи охранника музея, которому они угрожали газовым пистолетом. После чего они отвезли экспонат к городским воротам, пригвоздили щит к ним самим автомобилем, а затем угнали легковую машину марки Tofaş местного жителя. На записи один из дипломатов говорит: «Это ведь «Жигуль», я знаю, как его завести», – рассказал источник в городской полиции.

Ни одна из стран, включая и Турцию, пока не подтвердила инцидент официально, однако в составах делегаций на сегодняшних переговорах действительно отсутствовали четыре человека. Журналисты направили запросы в МИД России, МИД Украины и МВД Турции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / «Премиум» или обычный: пермские эксперты ответили, стоит ли переплачивать за бензин?

16.05 / Ученые выяснили, почему некоторые семьи выбрали жизнь без автомобиля

16.05 / Мнение «аналитика»: О языке силы… «Стамбула-2» не будет?

16.05 / Копия Пояса Койпера подтвердила существование воды в других системах

16.05 / Владельцы гаджетов Apple могут получить по $100 за шпионские проделки Siri

16.05 / Росархив опубликовал 100 тысяч доносов, написанных при Иване Грозном

16.05 / Найден идеальный по форме остаток сверхновой

16.05 / Археологи показали особую роль Гонур-депе в развитии загадочной исчезнувшей цивилизации

16.05 / Новая версия лососевой пушки «стреляет» рыбой через плотины

16.05 / Умение «выключаться» из работы снизило шансы на повышение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика