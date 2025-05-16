 

Россия во время переговоров в Стамбуле пригрозила захватить Харьковскую и Сумскую области и готова воевать 21 год

16.05.2025, 16:47, Новости дня
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Российская делегация в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле пригрозила захватом Харьковской и Сумской областей, сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на «информированный источник».

По его информации, российская делегация заявила, что Москва согласится на прекращение огня только в том случае, если Украина выведет свои войска из четырех аннексированных Россией областей.

– Москва также пригрозила захватить еще две [области] — Харьковскую и Сумскую, — пишет Кэрролл.

Он утверждает, что глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия «не хочет войны», но «готова сражаться год, два, три — сколько бы времени это ни заняло».

– Мы не хотим войны, но готовы воевать еще год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать? — сказал, по версии журналиста, Мединский.


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