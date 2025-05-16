 

Мнение «аналитика»: О языке силы… «Стамбула-2» не будет?

16.05.2025, 16:35, Разное
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Пишут, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле первым делом потребовала вести их на державной мове. Спорила около полутора часов. А получив отказ, взяла паузу для консультаций с Киевом. Этим якобы и объясняется перерыв в переговорном процессе.

Ладно-ладно, это утверждает хорошо известное информагентство «Панорама».

Но вот более серьёзные источники.

Украинская делегация в Стамбуле вынуждена общаться с российской стороной на русском языке ввиду недостаточного знания нюансов украинского языка всеми членами украинской делегации. Об этом телеграм-каналу «Одна Родина» рассказал общающийся с членами украинской делегации киевский журналист. Как уже известно, первоначально МИД Украины настаивал на общении через переводчика с тем, чтобы дать украинской делегации фору по времени на обдумывание ответов. Но в итоге вышло ещё хуже.

В этом есть толика правды: «украинский» на востоке страны — совсем не тот же, что и на западе. И беженцы с востока много раз жаловались в соцсетях на «моя твоя не понимай» при общении с западенцами. Это ещё раз заставляет задуматься о существовании «украинского языка» не как диалекта русского, а как эффективного и полноценного инструмента хотя бы внутринационального общения.

Ну а переговоры…

На данную минуту, по данным ТАСС, и российская, и украинская группа остаются во дворце Долмабахче, где проходила встреча. Однако решения по продолжению переговорного раунда пока нет. Меж тем Агентство AFP пишет, что возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно, но пока не запланировано.

Тут всё вполне ожидаемо. #Россия настаивает на «деоккупации» Херсона, Запорожья и Донбасса, украинская сторона — на 30-дневном перемирии с «безусловной» пролонгацией ещё на 30 дней. Диалог слепого с глухим, априори обречённый на провал.

В общем, всё идёт к тому, что продолжит говорить оружие. Причём с новой силой.

Это и есть реальный «язык силы»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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