Мнение: Как мудрый Сталин защитил деньги артелей

Возвращаясь к мифу про сталинские артели, которые якобы были частными предприятиями. Верховный суд СССР прямо пояснял, что лица, которые занимаются «частно-предпринимательской деятельностью под вывеской кооперативных и государственных организаций», должны быть привлечены к ответственности по 129-й статье УК РСФСР, то есть за расхищение государственного имущества (ссылка).

Если грубо: работники сталинских артелей получали обычную зарплату, как на госпредприятиях, только ниже. Государство жёстко контролировало артели, назначая туда руководство и спуская артелям план. Если же артелям даже в таких условиях удавалось выйти на хорошую прибыль, то прибыль государство забирало себе. Теоретически артель могла заработать большую сумму, а потом купить на неё новые станки. На практике для покупки новых станков надо было получить разрешение специальной комиссии, которая предпочитала такого разрешения… не давать.

К началу 1950-х годов в Торгбанке скопились несколько миллиардов рублей, которые формально принадлежали артелям. Деньгами артелей чиновники финансировали государственный долгострой, создавая тем самым долг. Министра финансов эта практика раздражала, поэтому он решил долг государства перед артелями списать. Мудрый Сталин, однако, деньги артелей защитил. Цитирую (ссылка):

Верстая бюджет 1951 года, министр финансов А.Г. Зверев решил одним взмахом пера ликвидировать эту задолженность, списав её. Председатель Центропромсовета А.Е. Петрушев, по предложению Микояна, направил записку Сталину о том, что намерения Зверева являются экспроприацией кооперативной собственности.

Через три дня Зверев, Микоян и Петрушев были вызваны в кабинет Сталина в Кремле. По воспоминанию Петрушева, Сталин сказал буквально следующее: «Товарищ Петрушев прав: что скажет заграница? Она скажет, что мы в СССР опять национализируем собственность, только теперь уже не частную, а кооперативную, общественную».

Обращаясь к Звереву, Сталин добавил: «Зачем трогать деньги, пусть они по-прежнему числятся за промкооперацией (артелями), а вы ими по-прежнему пользуйтесь».