 

Генштаб ВСУ – сбиты 73 из 112 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 65 украинских БПЛА

16.05.2025, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 16 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 112 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 73 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 36 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российских атак причинен ущерб в Одесской, Житомирской, Черниговской, Николаевской, Киевской областях. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 16 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 65 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской области, над Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / ВСУ сообщили о потере истребителя F-16, пилот спасен

16.05 / Bild: во время пропалестинской акции в Берлине был тяжело травмирован полицейский

16.05 / СБ ООН впервые обсудил возвращение тел заложников из Газы

15.05 / В Барселоне автомобиль врезался в толпу футбольных болельщиков

15.05 / Зеленский после встречи с Эрдоганом объявил, что президент Турции считает Крым украинским

15.05 / Родители Итая Хена, тело которого удерживает ХАМАС, встретились с главой ФБР

15.05 / Сооснователь Ben & Jerry’s устроил антиизраильский дебош в Сенате и был арестован

15.05 / Дело об “ЛГБТ романах” – в РФ задержаны директор издательства “Эскмо” и еще десять человек

15.05 / Пловец впервые попытается обогнуть остров Мартас-Винъярд в честь годовщины фильма “Челюсти”

15.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1177-й день войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика