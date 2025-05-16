Baidu разрабатывает ИИ для перевода языка домашних животных

Компания Baidu подала заявку в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности о регистрации патента на систему перевода звуков животных. Она в настоящее время еще не готова, исследования в самом разгаре, но руководство китайского техногиганта намерено занять свою нишу на рынке. Потому что данное направление видится крайне перспективным – и не только для общения с домашними питомцами.

У Baidu коммерческий интерес – подобный ИИ наверняка заинтересует владельцев домашних животных. Причем не только комнатных — но и тех, что используются в сельском хозяйстве. Что даст долгожданную возможность напрямую «спросить» у животного, что у него болит или какие проблемы его тревожат, чтобы исправить ситуацию. А это уже сулит снижение ущерба для фермеров, поэтому технология представляет коммерческую ценность.

Однако у ученых, которые задействованы в аналогичных проектах, иная позиция. Они исходят из того, что животные не желают развивать уровень коммуникаций с человеком больше, чем им нужно для получения выгоды от него. А потому если мы не научимся понимать, о чем они переговариваются между собой, то никогда не узнаем много ценной информации. Например, о морской среде, в которой правят китообразные – а они весьма общительные существа, но только среди своих сородичей.

Есть и иное соображение. Если человечество когда-то наткнется на жизнь за пределами планеты, с большой вероятностью та будет использовать недоступные нам средства коммуникации. Значит, нужно развивать ИИ-технологии для распознавания того, что заменяет инопланетянам речь, какую бы форму это не принимало.Источник — Reuters