 

Российскую делегацию в Стамбуле усилят заместителем мэра Перми и директором краеведческого музея Ижевска

15.05.2025, 19:33, Разное
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В Кремле отреагировали на критику состава делегации, направленной в Турцию на переговоры с Украиной, и решили её усилить:

в Стамбул срочно вылетают заместитель мэра Перми по благоустройству и директор Ижевского краеведческого музея – оба, по случайному совпадению, в прошлом звёзды студенческого КВН.

По словам источников в администрации президента, решающим фактором при выборе делегатов стал их опыт выступлений на сцене.

– Они умеют импровизировать, держаться на публике и шутить, – пояснил источник, пожелавший остаться анонимным. – В сложившейся ситуации умение разрядить обстановку может оказаться ценнее дипломатического опыта.

– Мы перед вылетом написали и отрепетировали несколько номеров, – поделился заммэра Перми Роман Чесноков. – Один про ямы на дорогах, другой про мамонтов, которые жили на территории Украины. Думаем, Зеленский оценит, даже если сам не приедет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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