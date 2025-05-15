Мнение: Победа русского общества над мигрантами!

Очередная веха в вечной борьбе России со здравым смыслом

Разрешился, надо понимать, давний и болезненный вопрос, который ПО-НАСТОЯЩЕМУ волнует российский народ. Это, конечно, не война, не захват территории, не ползучая национализация, не какая-то там свобода слова, не отсутствие выборов, не разруха в соседней стране, не проблемы с демократией в России (которой нет), не 128 срок Путина у власти – это всё туфта и к этому русские люди относятся с отменным равнодушием; нет, это – дети мигрантов, которых надо всячески выдавить из страны, вместе, конечно же, с родителями этих самых детей мигрантов. Вообще – мигрантская тема – это то, что действительно волнует российских граждан, куда больше, чем все украинцы, вместе взятые.

И как важная составляющая темы – это дети мигрантов. Был поднят вопрос – а надо ли пускать детей мигрантов учиться в российские школы? ЗА БЕСПЛАТНО? (почему бесплатно – понятно, потому что у мигрантов денег нет, они как правило нищие). То есть – надо ли позволять себе такую благотворительность, называя вещи своими именами?

Послышался рев, заставляющий вспомнить пророческие слова Анны Ахматовой: «И если забить мой натруженный рот, которым кричит стомильонный народ». Стомильонный народ кричит (до сих пор) совершенно однозначно – Шиш! Нет! В НАШИ школы? Никогда! Пусть идут на…. (далее непечатное).Все было оформлено красиво, не придерешься: можно ли брать в российские школы учеников, не владеющих русским языком? Но дети мигрантов из, допустим, Средней Азии русского не знают – естественно, где им научиться? Соответственно, экзамен на знание русского им не сдать – стало быть, путь в российские классы им заказан.

Раньше экзамены они не сдавали, соответственно, русские учителя брали всех – и потом год за годом страдали, пытаясь чему-то научить класс, в котором до половины учеников просто не понимают по-русски. Учителя жаловались, говорили, что их никто не учил самих преподавать предмет «РКИ», то есть «Русский как иностранный» (а это целые факультеты в педагогических и филологических вузах, на минуточку), они поэтому НЕ ЗНАЮТ, что им делать с не понимающими по-русски детьми – этих учителей власти игнорировали, но говорили, что преподавать НАДА.

Учителя выли и проклинали свою жисть, встречая полное сочувствие родителей своих учеников из местных жителей, и все они дружно мечтали о том, как бы им в один прекрасный день отделаться от своих сренднеазиатских учеников – всех разом! Как ВДРУГ, после начала СВО, власти, до этого стоявшие, упершись рогом, вдруг помягчели (к учителям) и пошли им навстречу. Изменили законы, стали требовать, чтобы в школы принимались только те дети мигрантов, которые могут сдать экзамены на знание русского, потребовали, чтобы такие экзамены разработали в Институте Русского Языка. Сделали такие экзамены официальными. Им с ужасом говорили люди, работающие с мигрантами – «Ну вы же понимаете, каков будет результат!» Те, как выяснилось, всё понимали.

И вот – результат: «Рособрнадзор отсеял 81 ПРОЦЕНТ из тех детей, которые хотели бы учиться в школах. Экзамен сдавали 1762 человека, а сдали 27».

В общем, слезы. В классах станет звучать практически русская речь. Победа! Это та победа, которая по-настоящему радует российское население, не та, которых уже четвертый год ждут не дождутся на СВО. Отбили российские школы! Счастье!

Проблема остается одна, та, о которых твердили жалкие отщепенцы-либералы все предыдущие годы, за что и пользовались заслуженным презрением и ненавистью всего российского народа. Это вопрос – а где будут кантоваться эти самые дети мигрантов? Получается, учиться им теперь негде, и они будут в буквальном смысле «на улице болтаться без присмотра». Ведь в России давно уже школа – это такой своего рода ящик-отстойник, предназначенный, конечно, не столько для того, чтобы детей чему-то там учить, сколько для того, чтобы где-то хранить детей, пока родители на работе. Место для передержки. Не зря все российские школы находятся за забором и под охраной, в них войти и, что важнее, можно только по разрешению.

А тут, стало быть, получается, что самая неграмотная и чужая для России часть мигрантов, их дети не понимающие русского – будут большую часть времени предоставлены сами себе! Чем они будут заниматься? Что им вообще придет в голову? Магазины грабить? Воровать вещи? Лазить по квартирам? Приставать к прохожим – такая куда более опасная вариация стай бродячих собак, которые давно уже терроризируют российские города?

Не окажется ли «лекарство хуже болезни»? Мы избавили школы от не понимающих по-русски детей мигрантов – но не оставили ли при этом совершенно беззащитными УЛИЦЫ своих городов?

Правда, ответ тут никому не понравится. Да, конечно – детей мигрантов любое нормальное государство ДОЛЖНО принимать в свои школы. Детей нельзя бросать на произвол судьбы, ведь школа – это прежде всего школа социализации, адаптации молодого дикаря под требования данного общества, обучение его принимать нормы и ценности жизни в этом обществе.

Другое дело, что российская школа давно уже провалила этот экзамен для своих – она не справляется с социализацией наших детей. Учителя не могут не только учить русскому как иностранному – учителя давно уже просто неспособны справляться со своим контингентом, даже и на вполне русском языке. Школа в России нищая, преподаватели в ней замордованы, замучены бумагами и проверками – они и с русскими учениками не знают как находить общий язык, не имеют никакого авторитета и уважения своих подопечных.

Теперь от части подопечных они просто избавятся вовсе. Надо понимать (а не жмурить глаза и не затыкать уши, прячась от Реальности) – их подопечные, те самые Дети Мигрантов – никуда при этом не исчезнут. Они, наоборот – станут только ближе к Народу. И их взаимоотношения испортятся еще больше. Народ «решил» проблему, «наказав» детей. На деле – абсолютно инфантильное решение, народ наказал только самого себя, отказавшись от взрослого решения. Отказаться от ввоза мигрантов – и это надо понимать в России – все равно не удастся, да и никто на это не собирается идти.