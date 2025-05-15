Мнение «аналитика»: О переговорах… Повторенье — мать… вашу?

И всё-таки украинского президента Владимира Зеленского немного прогнуть удалось. Хоть и назвал он уровень российской делегации в Стамбуле «бутафорным», но своих представителей на переговоры отправил. Дезавуировав тем самым своё же определение.

В остальном всё очень интересно…

Чувство дежавю возникает. Три с небольшим года назад украинскую делегацию также приходилось ожидать часами. На публику она делала немало громких заявлений. Но потом за плотно закрытыми дверьми тихонько усаживалась за стол и начинала работать. И в итоге на некий документ всё же стороны вышли.

Тот факт, что в этот раз украинскую делегацию возглавляет уже бывший в Стамбуле Рустем Умеров тоже добавляет ощущения, что переговоры просто возобновляются после трёхлетней паузы. России это в плюс.

И только одного не хватает пока для полного успеха.

Кто вместо Давида Арахамии будет упорно сидеть в кепке?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках