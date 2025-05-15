 

Мнение: Убийство «Деда Хасана» и мифы про «Таганских»

15.05.2025, 17:35, Разное
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12 мая Мосгосруд огласил приговор в отношении лидеров и участников ОПГ «Таганские», вынесенный на основании вердикта присяжных. Лидера «Таганских» Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам лишения свободы, из которых первые 12 лет он должен провести в тюремной камере.

25 лет – это максимально возможный срок наказания для тех, кто старше 65 лет. А Жирноклееву уже 68.

Остальные участники банды приговорены к суровым срокам, от 22 до 25 лет заключения, причем почти половину из которых осужденные проведут в тюрьмах.

Еще задолго до вынесения приговора, про Таганских под руководством Жирноклеева и Рабиновича начали слагаться мифы и легенды, больше похожие на небылицы. Например, о том, что многие участники банды принимали участие в подготовке убийства Аслана Усояна, более известного в криминальном мире под именем Дед Хасан.

Но это неправда. Обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна было предъявлено одному единственному подсудимому. И это Игорь Жирноклеев.

Еще один миф про ОПГ «Таганские» под руководством Жирноклеева и Рабиновича. О том, что история банды началась еще в конце 80-х прошлого века.

Это тоже неправда.

Подробности – в программе Убийство «Деда Хасана» и мифы про «Таганских»

Сайт «Судового журнала»

Кроме ВКонтакте посмотреть программу можно в  Ютубе, Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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