 

В Эстонии потребовали от российского танкера, проигнорировавшего попытку ареста, вернуться и сдаться властям

15.05.2025, 17:33, Разное
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Нефтяной танкер российского теневого флота, который недавно проходил по Балтийскому морю, должен вернуться и сдаться властям Эстонии — об этом заявили в правительстве прибалтийской страны.

Там указали, что экипаж не просто проигнорировал попытку ареста, а ещё и вызвал поддержку с воздуха.

– Мы требуем немедленного возвращения судна «Ягуар», которое, по нашим данным, незаконно пришвартовалось в Приморске, хотя должно было находиться под арестом в таллинском порту. До этого момента все резервуары танкера следует считать условно опечатанными, а документы – условно изъятыми, – говорится в официальной ноте.

То же касается и экипажа истребителя Су-35, который своими действиями «усложнил операцию по аресту судна». Лётчик должен в течение 48 часов сдаться эстонским властям и перегнать самолёт на аэродром Хаапсалу, поскольку последний теперь считается орудием преступления и вещественным доказательством.

– В случае невыполнения законных требований, изложенных в настоящей ноте, правительство Эстонии прибегнет к суровым мерам вплоть до выпуска второй ноты с ещё более жёсткими требованиями, – добавили в МИД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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