Мнение: Видеоигры развивают мозг

Учёные набрали добровольцев в возрасте от 55 до 75 лет, чтобы проверить, повлияют ли видеоигры на их мозги. Подопытных разделили на три группы:

1. Одна группа на протяжении полугода играла в видеоигры.

2. Вторая группа работала с компьютерным самоучителем игры на фортепиано.

3. Третья группа питомцев (контрольная группа) не делала ничего.

Как и ожидалось, группа игроков за полгода существенно омолодила мозг — у подопытных увеличился гиппокамп, то есть раздел мозга, который отвечает за формирование новых воспоминаний, навигацию в пространстве и обучение. Это важно, так как с возрастом гиппокамп атрофируется, особенно у больных Альцгеймером и тому подобными болезнями.

В группе пианистов тоже было некоторое улучшение, но в другой области мозга, менее важной. В контрольной группе — в группе тех, кто не занимался ничем — мозги потихоньку усыхали.

Теперь забавное. «Геймеры» играли по 30 минут в день и по 5 дней в неделю, то есть в режиме очень занятых людей, которые так завалены хлопотами, что им совершенно не до игр. Нормальная доза для человека, работающего или учащегося полный рабочий день — это, допустим, по 2 часа в будни и по 4 часа в выходные, то есть примерно 7 раз больше, чем играли пациенты. Когда мы говорим про человека, который увлечён видеоиграми, речь идёт про 6 часов в будни и 12 часов в выходные — это уже в 20 раз больше, чем было у испытуемых. Наконец, уровень лёгкой перегрузки, когда вреда для здоровья ещё нет, но друзья предлагают уже игроку «выйти на улицу и потрогать траву», это по 13 часов ежедневно, то есть в 36 раз больше, чем смешные «полчаса в день».

Проще говоря, подопытным ввели минимальную дозу лекарства — четверть таблетки. Однако даже эта маленькая доза уже показала хороший эффект.

Второе. Несчастные играли в «Супер Марио 64». Это несложная игра, которая, на мой субъективный взгляд, слишком примитивна, чтобы всерьёз увлечь взрослого человека: что-то из разряда «люблю повеселиться, особенно пожрать». Проводя сравнение с литературой — это уровень комиксов для младшего школьного возраста. Почему учёные выбрали для опытов именно «Супер Марио 64» я не знаю — предположу, что просто не знали о существовании нормальных игр.

Третье. Хоть «Супер Марио 64» и примитивна, однако она всё же имеет небольшой порог вхождения. Нужно потратить немного усилий, чтобы научиться шустро двигать сантехником на экране и вовремя нажимать кнопку «прыжок». К сожалению, огромная часть людей получает в школах и вузах столь мощный заряд отвращения к учёбе, что ничему учиться во взрослом возрасте категорически не желает. Три четверти (!) первоначально набранной группы так и не смогли освоить детскую игру. Цитирую (ссылка):

После того как участник проходил предварительное тестирование, научный ассистент подключал консоль Nintendo Wii к домашнему телевизору участника. Затем ассистент проводил первоначальный инструктаж, обучив участника включать Wii и запускать игру Super Mario 64. После этого проводился вводный этап прямо в игре, в ходе которого участника учили управлять персонажем в виртуальной среде.

На этом этапе некоторые участники столкнулись с трудностями при управлении персонажем. У некоторых возникали проблемы с пониманием игровых механик, с пространственной памятью или с координацией движений. Кроме того, игра Super Mario 64 изначально не была рассчитана на людей с низким или отсутствующим опытом в видеоиграх или работе с компьютером, и потому имеет очень высокий порог вхождения.

По этой причине ассистент возвращался в дом участника до трёх раз, чтобы провести дополнительные обучающие сессии по 2 часа, обучая правильному управлению персонажем и прохождению игры. После этого участникам выдавался специально составленный буклет с инструкциями, где объяснялось, как и где собирать все звёзды на первых четырёх уровнях. Это позволяло участникам глубже понять игровые механики и попрактиковаться в необходимых навыках координации.

Дальше участники должны были самостоятельно искать и собирать звёзды на оставшихся уровнях без какой-либо помощи со стороны исследовательской команды.

Я посмотрел на «Супер Марио 64», и мне кажется, что учёные напрасно поверили жалобам подопытных: никакого «очень высокого порога вхождения» у выбранной игры нет. Почти уверен, что речь идёт про обыкновенную лень, то есть про нежелание учиться.

Ближайший аналог — банкоматы, около которых раньше собирались люди пенсионного и предпенсионного возраста, притворяясь, будто интерфейс банкомата для них чересчур сложен. Это не значит, что у интерфейса банкоматов «очень высокий порог вхождения», это значит, что некоторые люди готовы на многое, лишь бы только им не пришлось лишний раз напрягать свой мозг.

В общем, коллеги, если хотите держать свой гиппокамп большим и крепким, то есть сохранять высокую нейропластичность мозга даже на пенсии, играйте в видеоигры. Например, в те, про которые я периодически пишу под тэгом «Игры» (ссылка).

Тем временем Антон Волков рассказывает, как правильно делать в письменном столе вырез для живота, чтобы было удобнее работать за компьютером (ссылка). Очень разумная система, на мой взгляд. Грустно смотреть, как люди годами сидят за компьютером в принципиально неудобных и неправильных позах, но при этом даже не понимают, что делают что-то не так.

Сейчас я зашёл на маркетплейс и набрал «компьютерный стол». Какой паноптикум разноцветных уродцев предлагают вместо мебели покупателям! Нормальных столов практически нет: не пользуются спросом. Очередной раз убеждаюсь: люди не хотят, чтобы им было хорошо, они хотят, чтобы их перестали раздражать поучениями и позволили спокойно страдать.