Мнение: Почему на прилавках лежат гнилые овощи? У нас же капитализм?

Читатель Михаил спрашивает, как так получается, что современные магазины предлагают иногда покупателям откровенно негодный товар. Казалось бы, заботься о качестве, а то уйдут к конкуренту… но нет! Не заботятся! Или, точнее, заботятся, но не всегда.

Публикую письмо:

Прочитав ваш пост про мясо и социализм, я снова вспомнил про столь “нежно” любимые мной овощи и магазины.

Вы, вроде бы, всё верно описываете. В частности, из вашего описания понятно, почему, например, в советских овощных те самые овощи были, мягко скажем, не очень качественные. Но…

Справедливости ради, тот же управляющий советским овощным вполне мог набрать в авоську той гнилой картошки и капусты, которую ему привезли на реализацию. И с этой авоськой отправиться прямиком в райком или обком партии, и там задать резонный вопрос — это что же, ему предлагается кормить трудящихся вот этим? И у райкома и обкома была реальная сила нагибать и поставщиков, и всех остальных, и заставлять их нормально работать и выдавать нормальный результат. Известны даже

скандалы с посадками и расстрелами синоптиков, которые ошиблись в прогнозах, из-за чего колхозники не смогли правильно спланировать уход за урожаем и несли потери. Но вот как часто и насколько эффективно этой силой пользовались — это вопрос. Тем не менее, механизм обратной связи при социализме был.

А что у нас с капитализмом? Согласно вашему же описанию в посте я себе это представляю так…

Вот прислали в магазин у дома две тонны гнилой, битой, некузявой картошки. И снабженец магазина, не дожидаясь даже указания директора, звонит поставщику и говорит — а ты, любезный, это вот сейчас что такое мне прислал? Ты действительно предлагаешь мне вот этим торговать? Ты давай-ка вот это вот сейчас забирай, взамен присылай нормальное, и вдругорядь смотри внимательнее, а не то я другого поставщика себе найду.

Логично же? Будут качественные продукты в магазине — все будут в этот магазин за продуктами ходить. И тебе прибыль, и премии, и конкурентов с глаз долой, и вот это вот всё. Но…

Почему же тогда я постоянно наблюдаю в этих магазинах овощи, к которым притронуться брезгливо, не говоря уж купить и есть их? Никто никому не звонит, никто никого не нагибает? Где капитализм — у нас же капитализм сейчас? Почему капитализм тут не работает?

Что характерно, у мелких ларёчников капитализм как раз работает. Благо у меня рядом с домом мелких ларёчников самых разнообразных в много, у них и закупаюсь. Но на всех в стране их всё равно не хватает. А в сетях и более-менее крупных магазинах что-то не работает капитализм.

Почему?

В самом деле, коллеги — почему даже в современных магазинах качество продуктов не всегда на высоте? Помогите, пожалуйста, нам с Михаилом защитить репутацию капитализма.