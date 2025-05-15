 

Рупор кремлевской пропаганды: Оптовые задержания админов Телеграма

15.05.2025, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию админов телеграм-каналов, которые занимались в телеге пропагандой нацизма и терроризма. Всего приняли 57 человек в 81 регионе РФ. Часть из задержанных оказались связаны с украинскими спецслужбами.
Анонимность в интернете вещь иллюзорная. Когда надо, всех прекрасно идентифицируют, находят и тащат в околоток поговорить по душам.

Официалка от "Кровавой Гэбни".

ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией провела в 81 российском регионе «предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде», говорится в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем РБК.

В результате правоохранители пресекли деятельность 57 администраторов каналов и чатов в Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора. Следственными органами принимаются процессуальные решения», — рассказали в ФСБ.

Как говорится в сообщении, также были приняты профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, «попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию».

Кроме того, были задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. При обысках по месту их жительств были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций, сообщает ЦОС ФСБ.

https://www.rbc.ru/politics/15/05/2025/682586549a79470c4f2d5ca9 – цинк

В общем, хороший улов.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Кислород поможет «залечить» дефекты в структуре двумерных материалов

15.05 / Ростовские биоинженеры предложили 3D-печать мясных продуктов

15.05 / Мединский подарил всем членам украинской делегации по экземпляру своей книги «Мифы об Украине»

15.05 / В Перми разработали программу для безопасного возведения зданий в плотной застройке

15.05 / Морской контейнер превратили в жилище для будущих лунных колонистов

15.05 / Мнение «аналитика»: О «Стамбуле-2»… Они сговорились?

15.05 / Мнение «аналитика»: О знатном переобувании на лету… Это всё «Орешник» вразумляющий?

15.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Свободный Белуджистан

14.05 / Мнение «аналитика»: О возвращении Чубайса в Россию… Что он здесь поимеет?

14.05 / Мнение: Как правильно снижать цены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика