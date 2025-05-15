Рупор кремлевской пропаганды: Оптовые задержания админов Телеграма

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию админов телеграм-каналов, которые занимались в телеге пропагандой нацизма и терроризма. Всего приняли 57 человек в 81 регионе РФ. Часть из задержанных оказались связаны с украинскими спецслужбами.

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Официалка от "Кровавой Гэбни".

ФСБ совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией провела в 81 российском регионе «предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде», говорится в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем РБК.

В результате правоохранители пресекли деятельность 57 администраторов каналов и чатов в Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора. Следственными органами принимаются процессуальные решения», — рассказали в ФСБ.

Как говорится в сообщении, также были приняты профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, «попавших под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию».

Кроме того, были задержаны шесть человек, причастных к подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле. При обысках по месту их жительств были изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций, сообщает ЦОС ФСБ.

https://www.rbc.ru/politics/15/05/2025/682586549a79470c4f2d5ca9 – цинк

В общем, хороший улов.

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Источник: Colonel Cassad

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