 

«Доверенное лицо» Путина осталась без дела

15.05.2025, 10:00, Новости дня
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Рыбинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении депутата ярославской областной думы от партии «главной» и «доверенного лица» Владимира Путина Марины Степановой в связи с примирением сторон.

Депутат обвинялась в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью человека. По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая, ехавшая за рулем автомобиля QWM TANK 500, не уступила дорогу двигавшемуся по «главной» автобусу и произвела столкновение с ним. В результате ДТП водителю и пассажиру автобуса причинен тяжкий вред здоровью.

В суде потерпевшие предложили прекратить уголовное дело, так как причиненный вред был полностью заглажен, а стороны примерились (сообщается, что выплата составила 2,5 млн рублей каждому).

– С учетом мнения участников судопроизводства Рыбинский городской суд 14 мая прекратил производство по уголовному делу по обвинению Марины Степановой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст.264 УК РФ), в связи с примирением сторон. Постановление в законную силу не вступило,— сообщили в пресс-службе облсуда.

Таким образом Марина Степанова сохранит мандат депутата, в случае обвинительного приговора суда ей пришлось бы сложить полномочия народного избранника согласно региональному закону.


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