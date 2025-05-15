 

Рупор кремлевской пропаганды: Стамбул 2.0

15.05.2025, 3:15, Разное
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Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле.

По составу делегации.
Главное в этом составе это то, какие инструкции были даны членам делегации в Кремле.
Никакой самодеятельности там не будет. Задача делегации – довести позицию РФ, посмотреть на то, что предложат оппоненты. Какого либо серьезного отхода от заявленных Путиным условий завершения СВО можно не ожидать.

Состав достаточно представительный, но это не топ-уровень, потому что изначально даже не было понятно, с кем Россия там будет разговаривать, потому что с Зеленским общаться не собирались. а кто там будет вместо него вообще непонятно. Естественно, это еще и демонстративный плевок в Зеленского, который требовал Путина, а получил делегацию из помощников и заместителей.

Как видим, Россия ведет свою дипломатическую игру не особо обращая внимание на истерики Зеленского и "кокаиновой коалиции".

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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