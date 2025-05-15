Рупор кремлевской пропаганды: Свободный Белуджистан
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Это карта Большого Ближнего Востока 2007 года, которая лежала в основе Арабской весны и предусматривала переформатирование всего Ближнего Востока с созданием целого ряда новых государств. В том числе и "Свободного Белуджистана"
А документ это заявление террористов-белуджей 2025 года о создании "свободного Белуджистана" на территории Пакистана.
Активное сотрудничество Пакистана с Китаем делает его естественной целью для атаки посредством активизации внутренней нестабильности в достаточно рыхлом этно-конфессиональном устройстве Пакистана. Тем более, что данные действия могут и наверняка получат поддержку со стороны Индии в силу естественной вражды Индии и Пакистана.
Проект также напрямую затрагивает и Иран, что также находится в интересах известно каких стран.
Разумеется, это пока что скорее декларация о намерениях, но весьма симптоматичная.
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Источник: Colonel Cassad
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