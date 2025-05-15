Мнение «аналитика»: О знатном переобувании на лету… Это всё «Орешник» вразумляющий?

Пошли разговоры, что украинский президент Владимир Зеленский, несмотря на всю риторику последних дней, вообще не хотел ехать ни в Стамбул, ни в Анкару. Но американские советники Кит Келлог и Стив Уиткофф всё же убедили его переменить мнение. И нет теперь более горячего (на словах) сторонника личной встречи с «кровавым диктатором», чем нынешний киевский «пересидент».

Но это — ещё цветочки…

Любо-дорого посмотреть, как на лету переобувается главный украинский кукловод.

Вот что делают на пару американский Трамп и российский «Орешник», угроза пуска которого считалась вполне реальной в эти майские дни!

И теперь всем ясно, что такое предложенный новой вашингтонской админгистрацией «мир через силу»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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