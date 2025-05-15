Рупор кремлевской пропаганды: “Андор”

Досмотрел сегодня сериал "Андор".

В принципе, это лучшее, что случалось с "Звездными войнами" со времен "Изгоя-Один", который вышел почти 10 лет назад.

Первый фильм из серии "Звездных войн" я смотрел еще в СССР, в Бресте 1991 года. Он тогда произвел конечно неизгладимое впечатление. Собственно когда тебе 10 лет, он так и должен работать. Потом также был ряд хороших фильмов, ряд средних фильмов, ряд плохих фильмов, ну а далее был ужас-ужас времен Диснея. Так что я от них уже давно ничего хорошего не жду.

Решил посмотреть скорее для галочки и на фоне сильно заниженных ожиданий он прямо скажем приятно порадовал.

Собственно, создатель "Изгоя" просто взял и сделал приквел к приквелу "Новой надежды" (да, вот так сейчас все плохо со сценариями) и снял его в жанре шпионского боевика. И как ни странно, у него получилось. Несмотря на затянутость многих сцен, наличие повесточки (в умеренных кол-вах) и ряд тупых моментов, в остальном же, вполне смотрибельно. Если после конца "Изгоя-Один" сразу начинается "Новая надежда", то после конца "Андора" сразу начинается "Изгой-Один".

В этот раз войны в "Звездных войнах" практически нет. Крайне редкие космические сцены и эпизодический экшн малыми тактическими группами. В остальном же фильм про шпионаж, заговоры, подрывную деятельность, работу спецслужб и ячеек сопротивления. В антураже "Звездных войн". Собственно о том, что было до начала местной гражданской войны, которую и показывали в фильмах.

И как не странно, это было более интересно, нежели очередные бессмысленные пиу-пиу и махания световыми дубинками ради фан-сервиса в стиле "жри пасхалку сука, жри!"

В отличие от обычных соевых "Звездных войн" тут хватает жести с гибелью людей, попыткой изнасилования (в Звездных войнах) и даже покадровая демонстрация сценария "Неизвестные снайперы стреляют в толпу протестующих и полицейских, чтобы спровоцировать бойню". Это явно не то, что ожидаешь увидеть в жанре легкой развлекательной фантастики. Поэтому и не удивительны отзывы в стиле "Скучно! Скучно" и "Непонятно, где джедаи и световые мечи?"

Снято дорого-богато, денег не пожалели. Отсутствие больших батальных сцен компенсировали массированной детализацией всего – костюмов, интерьеров, панорам планет и городов, показанных с приземленной точки зрения.

В целом, в итоге получилась достаточно неплохая фантастика, хоть и не самодостаточная (без "Изгоя-Один" ее ценность существенно падает), Но если вам понравился фильм 2016-го года, то и "Андор" отлично зайдет, при всех его объективных недостатках. Ну и соответственно, теперь за фразой "Много людей погибло, чтобы получить эти планы" в "Новой надежде" теперь стало еще в 2 раза больше контекста. В итоге, мы имеем историю, когда из одной фразы смогли раскрутить полнометражный фильм и сериал на 2 сезона и не обгадиться при этом. В итоге историю развивают не вперед, а назад. И это как ни странно работает.

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Источник: Colonel Cassad

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