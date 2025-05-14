Рупор кремлевской пропаганды: Искали евреев, а нашли 10 лет

4 альтернативно одаренных персонажа, которые не так давно особенно активно искали евреев в турбине самолета в аэропорту Махачкалы, получили по 10 лет тюрьмы. Прозрачный намек – хочешь активно воевать с сионистами, едешь в Палестину, Ливан или Йемен. Там тебя ждут.

Ищешь евреев в турбине в России – найдешь совсем не то, что искал.

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Источник: Colonel Cassad

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