 

Рупор кремлевской пропаганды: Искали евреев, а нашли 10 лет

14.05.2025, 23:35, Разное
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4 альтернативно одаренных персонажа, которые не так давно особенно активно искали евреев в турбине самолета в аэропорту Махачкалы, получили по 10 лет тюрьмы. Прозрачный намек – хочешь активно воевать с сионистами, едешь в Палестину, Ливан или Йемен. Там тебя ждут.

Ищешь евреев в турбине в России – найдешь совсем не то, что искал.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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