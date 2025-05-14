Мнение: Как правильно снижать цены

Дональд Трамп заявил на днях, что следующий его твит будет эпохальным и потрясёт всех (и потому всем следует срочно подписаться на соцсеть Трампа, чтобы ничего не упустить). Следующим твитом был твит о снижении цен на лекарства. Цитирую Дональда Фредовича (ссылка):

Многие годы МИР задавался вопросом, почему цены на рецептурные лекарства и фармпрепараты в Соединённых Штатах Америки были НАСТОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ИНОГДА В ПЯТЬ–ДЕСЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ ТОГО ЖЕ САМОГО ПРЕПАРАТА, ПРОИЗВЕДЁННОГО В ТОЧНО ТОМ ЖЕ ЛАБОРАТОРНОМ ЦЕХЕ ИЛИ НА ТОМ ЖЕ ЗАВОДЕ, ТОЙ ЖЕ КОМПАНИЕЙ???

Объяснить это всегда было трудно и очень неловко, потому что, на самом деле, НЕ СУЩЕСТВОВАЛО правильного или справедливого ответа.

Фармацевтические/лекарственные компании годами говорили, что всё дело в расходах на исследования и разработки, и что ВСЕ эти расходы будут, БЕЗ ВСЯКОГО ОСНОВАНИЯ, нести [дойные коровы] из Америки, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Избирательные взносы творят чудеса, но НЕ СО МНОЙ и НЕ С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИЕЙ.

МЫ собираемся поступить правильно — сделать то, чему демократы противились МНОГИЕ ГОДЫ.

Поэтому рад объявить, что ЗАВТРА УТРОМ, в Белом доме, в 9:00 A.M., я подпишу один из САМЫХ ЗНАЧИМЫХ исполнительных указов в истории нашей страны.

Цены на рецептурные ЛЕКАРСТВА и ФАРМПРЕПАРАТЫ будут СНИЖЕНЫ, почти немедленно, НА 30 %–80 %.

Они возрастут по всему миру, чтобы уравнять, и впервые за долгие годы принесут СПРАВЕДЛИВОСТЬ АМЕРИКЕ!

Я введу ПОЛИТИКУ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ, по которой Соединённые Штаты будут платить ту же цену, что и страна, ПЛАТЯЩАЯ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ в мире.

К нашей стране, наконец, будут относиться СПРАВЕДЛИВО, а расходы наших граждан на здравоохранение будут уменьшены на суммы, о каких НЕ МОГЛИ ДАЖЕ МЕЧТАТЬ.

К ТОМУ ЖЕ, Соединённые Штаты сэкономят ТРИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ.

Спасибо за внимание к этому вопросу. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ СНОВА!

Разумеется, план Трампа не сработает… в том виде, в каком он представил его публике. Вот если Трамп нажмёт на нужные пружины за кулисами, цены на лекарства он снизит. Но если действовать с прямолинейной глупостью — через приказ «немедленно снизить цены» — нет, так не получится ничего.

Цены устанавливает рынок — в любой экономике, даже в советской. Рынок же ставит цены по уровню самого дешёвого предложения. Если ацикловир стоит в США 661 доллар, то есть в сотни раз дороже, чем в нормальных странах, причина тут одна — дешевле его в США не найти (пруф).

Допустим, в США работает компания Шлауэрарш, которая продаёт ацикловир по 661 доллар. Если Трамп назначит на ацикловир минимальную цену в 1000 долларов, то Шлауэрарш вынуждена будет продавать его по 1000 долларов, в эту сторону цену двигать можно. Но если Трамп прикажет продавать ацикловир по 50 центов, то есть за ту цену, за которую мы покупаем его в России, то Шлауэрарш просто уберёт это лекарство из своего ассортимента. Возникнет дефицит, а потом и чёрный рынок, на котором ацикловир можно будет приобрести из-под полы.

Чтобы реально снизить цену, Трампу надо найти другую компанию — назовём её Эрзацарш — которая будет продавать ацикловир за 20 долларов, причём с выгодой для себя. Если Шлауэрарш будет находиться в тех же условиях, что и Эрзацарш, она тоже будет вынуждена снизить цену до рыночной.

Для этого Трампу нужно убрать препоны, которые сейчас мешают компании Эрзацарш продавать менее дорогой ацикловир. Более конкретно, ему надо натравить кого-нибудь вроде Илона Маска на местный аналог Минздрава, чтобы тот сделал следующее:

1. Отменил все существующие в США требования к медицинским лицензиям.

2. Упразднил департаменты Минздрава, выдающие лицензии на медицинскую деятельность.

3. Внёс в волчью базу всех чиновников, хотя бы отдалённо причастных к выдаче лицензий, запретив им работать в медицине на 50 лет.

4. Временно разрешил работать в США любой фирме, у которой есть действующая лицензия в нормальной стране: в России, например. Допустим, если в России фирма «Мазевар» имеет право производить или продавать ацикловир, значит она автоматически имеет право заниматься этим и в США.

Дальше фирма Эрзацарш получает лицензию в России (или в Турции, или в Бразилии, или в любой другой нормальной стране), после чего закупает ацикловир по 50 центов и продаёт американцам уже по 20 долларов, а не по 661 доллару, как сейчас. Вскоре конкуренция делает своё дело, и цены на лекарства падают ещё сильнее.

Проблема в том, что электорат Трамп не понимает, как работает рыночная экономика. Американцам невозможно объяснить, что вся их проблема — в коррумпированном Министерстве здоровья, которое требует от Шлауэрарш и Эрзацарш платить за лицензии столько, что им становится невыгодно продавать лекарства с адекватной накруткой. Это слишком сложная логика, чтобы реднек в кепке МАГА мог её понять и принять.

Поэтому опытный политик Трамп скармливает аудитории очевидно неверные, но психологически приятные лозунги: «американских людей обижают», «США кормят иностранцев, которые паразитируют на ВЕЛИКОЙ АМЕРИКЕ», «во всём виноваты рвачи из фармкомпаний», «я сейчас им пригрожу, и они сделают вам лекарства дешевле»…

Сделаю шаг в сторону. На днях Вячеслав Охлопков, пенсионер МВД из Томска, выпустил видео (ВК, Ютуб), в котором рассказывает, как выглядят журналистские расследования с точки зрения профессиональных полицейских, и почему они обычно сводятся в лучшем случае — к виртуальному суду Линча над неприятной публике фигурой, а в обычном случае — к оплаченной травле политического оппонента. Видео познавательное, но… отнюдь не такое зажигательное, как истории с дворцами, утками и тому подобным. Обыватель не хочет учиться, не хочет думать, не хочет сомневаться и анализировать. Обыватель хочет простых и понятных решений: сначала массовых расстрелов, потом «взять всё, и поделить».

Полагаю, успех Трампа объясняется именно тем, что он объединяет эти два подхода. За закрытыми дверями Трамп — опытный и трезвый бизнесмен, который хорошо понимает, как всё устроено, а если где-то ошибается, то быстро учится на своих ошибках. Однако когда Трамп выходит к микрофону, он немедленно забывает о скучной правде, чтобы воодушевить аудиторию яркой, инфантильной и эмоционально заряженной ерундой.

PS. Предвосхищая очевидный комментарий. Нет, Сталин не снижал цены, это миф (ссылка).