Мнение: Завтра – переговоры в Турции?

Завтра – 15 мая, весьма нагруженный ожидаемыми событиями день. 15 мая Зеленский обещал, что будет ждать в Стамбуле Путина, чтобы провести с ним переговоры. Уже – сенсация, поскольку до этого было известно, что Зеленский запретил сам себе законом (!) вести какие бы то ни было переговоры с Путиным. А тут вдруг он, получается, сам с себя снял эти вериги самоограничения?

По идее, это, конечно, можно. В конце концов, есть известное правило “Своя рука – владыка”: как сам себе запретил, так сам себе и разрешил. Вообще, кажется, что после известных событий в Овальном кабинете Белого Дома, происходивших на глазах всего мира, Зеленский решил, что ему сам черт не брат и никто ему не страшен, он всем – как минимум ровня, в мире не существует людей, перед которыми он бы испытывал трепет или почтение. В Белом Доме Зеленский ругался с Трампом и откровенно перечил Вэнсу – после такого выйти против Путина, вооруженного своим фирменным кефиром “Эковак”, Зеленскому ничего не стоит.

Вопрос в том, появится ли сам Путин. Путин не подписывал Указ, коим бы запрещал сам себе вести переговоры с Зеленским – но Путин не раз заявлял, что Зеленский, дескать, “нелегитимен”, вообще человек с непонятными полномочиями и поэтому он Путину вообще не ровня, какое-то непонятное “частное лицо”. О чем, мол, Путину вести переговоры с частным лицом по фамилии Зеленский? Он кто?

Вообще звучит довольно самонадеянно со стороны российского Вождя; получается, Трампу, президенту как-никак первого государства мира, вести переговоры один на один с Зеленским можно, а Путину как бы западло, он так “зашкварится”. Выглядит слишком щекотливо и чем-то отдает сказкой “Принцесса на горошине”.

Хотя похоже на то, что Путин уж так и быть, с подпоркой в виде Трампа готов потерпеть и прямой контакт с Зеленским. Поэтому главное – появится ли завтра в Стамбуле сам Трамп – он будет своего рода смазкой, которая обеспечит “стыковку” этих двух строптивых деталей мирового механизма, Путина и Зеленского.

Так что все сводится к вопросу – прилетит ли Трамп в Стамбул завтра? В принципе, это не исключено, Трамп довольно легок на подъем. Но старику Донни надо заручиться гарантиями, что все дело выгорит, то есть вся их троица в итоге соберется – то есть, что Путин будет тоже. Промблема! Весь мир ломает голову, выгорит – не выгорит. Удастся ли вместе переправить в Турцию волка, козу и капусту?

Если посмотреть в целом, то вырисовывается интересная параллель: кровопролитная война начиналась с переговоров России и Украины в Турции весной 2022, и имеет шанс завершиться переговорами в той же Турции весной 2025 года. Помню, 3 года назад в России публика яростно отвергала “стамбульские соглашения” с криками “мало! мало!”, риторически, насупив брови, вопрошали по известным образцам прошлого “Что это? Предательство или измена?!”, требовали идти штурмом на Львов, но тогда для всех русских патриотов дело завершилось “хорошо” – Украина, как известно, отвергла итоги тех переговоров. Теперь – состоится второй подход к снаряду?

Русские патриоты пока приумолкли что-то – возможно, посадили просто самых голосистых, начиная с Гиркина. И неясно – будут ли вообще Стамбульские номер два?