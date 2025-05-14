Мнение: Пошел в студенты – готовься к распределению

Вот спрашивают – а какая идея есть у современной России, на что они рассчитывают, что собираются делать? На самом деле они давно уже решили, что делать, и вовсю реализуют, при полном общенародном консенсусе. Идея – возродить СССР и «жить, как при дедушке». Нынешняя война – это первая часть плана, захват территории Совка. Начали с Украины, в планах – Прибалтика и, видимо, Казахстан. Они в самом деле думают, что захватят Украину полностью, дурачок Ольшанский и ему подобные страдальцы по «святой Руси» думают, что в основе стремление «возродить Российскую империю», типа, для этого нужны Харьков и Одесса – но нет, ни про какую РИ никто не думает, люди «возрождают» свой заветный СССР, и им поэтому плевать, что все будет снесено, они знают, что при СССР постоянно сносили и потом снова строили тот же самый Харьков, их ничего не смущает. Вот это и будет «победа» – появление нового СССР, насколько он будет в разрухе – неважно. Для совка (и советского народа) разруха – дело вообще обычное, оно не вызывает неприятия.

И второе – возродить СССР системно, «на деле», убрать постепенно все достижения «бесовской перестройки» и «рыночной экономики». На этом пути уже сделано очень много, вплоть до возвращения ДОСААФ, ГТО и пионеров, которые теперь как бы «русифицированы», называются «Путь первых». В школах возрождают политинформации (с невыносимым пафосом, принятым у нынешних старцев, называемых «Слово о Важном»). «Единую Россию» явно превращают в новую КПСС, отменяем выборы (которых не было в совке), понемногу возрождаем тайную полицию и запрет свободы слова.

Сегодня уже вице-премьер Чернышенко выступил с очередным «шагом назад» – объявил о возрождении распределения для выпускников в ВУЗах. Как видим, общая тенденция «возвращения в совок» сводится в целом к одному – к сворачиванию свобод и к уменьшению возможностей выбора. Помнится, как в конце 80х боролись с распределением, которое казалось замшелым наследием прошлого, выступали за свободу выбора своей работы для выпускника ВУЗа – и вот теперь. Студенты, как побитые собаки, поняли, что сами по себе ничего не стоят, и жмутся к ноге любимого Государства, лижут ему руку за обещание «мы вам дадим работу, только такую, какая нам самим будет нужна».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил об изменениях в системе государственного финансирования подготовки студентов в российских вузах. По новой модели, не менее 50% бюджетных мест в университетах будут распределяться между факультетами, где готовят специалистов по госзаказу.

В общем, в российском правительстве не придумали ничего умнее, как ввести распределение для «бюджетников» – возродить советскую практику, которая вызывала всеобщее недовольство еще в СССР. Проблема, увы, в том, что государство на самом деле само же не может обеспечивать работой такую кучу выпускников, для него это – обуза, местами – просто непосильная. Но сейчас Россия, оставаясь левой по сути страной, пытается реализовать все в своей основе левые советские принципы – лишить людей свободы, «взамен» обеспечив их пайкой, закабалив полностью. Совок два ноль идет к нам путем не просто госпринуждения, через тюрьмы и ментовские дубинки, но уже и через насилие армии, лязг танков и визг ракет. Через кровь, смерть и лишение свободы выбора.