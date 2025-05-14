 

В Эмиратах запретили писать «только для славян» в объявлениях эскорт-агентств

14.05.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После продолжительных дебатов и бурных обсуждений эмиратские власти приняли историческое решение – теперь объявления эскорт-агентств, гласящие «требуются девушки только славянской внешности», будут считаться незаконными и повлекут за собой серьезные штрафы.

Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян, выступая перед журналистами, заявил, что монополия славянских красавиц на рынке эскорта достигла неприемлемых масштабов и создаёт нездоровую конкуренцию для представительниц других национальностей.

«Мы должны обеспечить равные возможности для всех, кто желает внести свой вклад в развитие этой важной отрасли», – подчеркнул шейх, добавив, что отныне предпочтение будет отдаваться лишь профессиональным качествам и умению поддержать беседу на любую тему.

В ответ на нововведения некоторые эскорт-агентства заявили о планах по ребрендингу и переходу на более инклюзивные рекламные кампании.

«Теперь мы будем искать девушек, способных говорить на русском, польском и украинском языках и умеющих готовить борщ», – заявил представитель одного из агентств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире

14.05 / В «чистых» помещениях NASA нашли 26 неизвестных видов бактерий

14.05 / Мнение: «Это другое», или как народ возмущается требованием ездить на отечественном

14.05 / Рупор кремлевской пропаганды: И снова Абрамович

14.05 / Частые переезды помогли быстрее получить Нобелевку

14.05 / За полгода в ВМС США упали в море три крайне дорогих палубных истребителя

14.05 / В Москве появятся платные скоростные линии метро

14.05 / Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

14.05 / Antpool: отзывы и обзор крупнейшего майнингового пула

14.05 / В Московской области прошла конференция к 100-летию блаженной кончины святителя Тихона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика