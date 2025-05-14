В Эмиратах запретили писать «только для славян» в объявлениях эскорт-агентств

После продолжительных дебатов и бурных обсуждений эмиратские власти приняли историческое решение – теперь объявления эскорт-агентств, гласящие «требуются девушки только славянской внешности», будут считаться незаконными и повлекут за собой серьезные штрафы.

Шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян, выступая перед журналистами, заявил, что монополия славянских красавиц на рынке эскорта достигла неприемлемых масштабов и создаёт нездоровую конкуренцию для представительниц других национальностей.

«Мы должны обеспечить равные возможности для всех, кто желает внести свой вклад в развитие этой важной отрасли», – подчеркнул шейх, добавив, что отныне предпочтение будет отдаваться лишь профессиональным качествам и умению поддержать беседу на любую тему.

В ответ на нововведения некоторые эскорт-агентства заявили о планах по ребрендингу и переходу на более инклюзивные рекламные кампании.

«Теперь мы будем искать девушек, способных говорить на русском, польском и украинском языках и умеющих готовить борщ», – заявил представитель одного из агентств.

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