 

Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире

14.05.2025, 17:15, Разное
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Вчера появились фотографии крайне редко после 2023 года появляющегося на публике генерала Сергея Суровикина. Сейчас Суровикин находится в Алжире, где возглавляет местную группу российских военных советников.

Внешне сильно изменился, сбросил вес, подкачался.

По возможному продолжению карьеры в РФ в руководстве МО и ГШ какой-либо ясности нет. Уже скоро будет 2 года, как он переведен на Африканское направление.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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