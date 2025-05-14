Рупор кремлевской пропаганды: Суровикин в Алжире
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Вчера появились фотографии крайне редко после 2023 года появляющегося на публике генерала Сергея Суровикина. Сейчас Суровикин находится в Алжире, где возглавляет местную группу российских военных советников.
Внешне сильно изменился, сбросил вес, подкачался.
По возможному продолжению карьеры в РФ в руководстве МО и ГШ какой-либо ясности нет. Уже скоро будет 2 года, как он переведен на Африканское направление.
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Источник: Colonel Cassad
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