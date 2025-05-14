В «чистых» помещениях NASA нашли 26 неизвестных видов бактерий

В 2007 году микробиологи поделились интересными результатами обследования помещений Лаборатории реактивного движения NASA, Космического центра Кеннеди и Космического центра имени Линдона Джонсона. Там строят и испытывают космические аппараты.

Эти помещения регулярно подвергают стерилизации несколькими способами: распылением газообразной перекиси водорода, обработкой спиртом, облучением ультрафиолетовыми лампами. Поступающий туда воздух проходит через специальные фильтры, его стараются поддерживать прохладным и не слишком влажным, то есть создают максимально некомфортные условия для размножения микроорганизмов.

Естественно, обрабатывают и сами аппараты. Среди прочего их нагревают, некоторые детали — до 110-200 градусов Цельсия. Все это делают для того, чтобы минимизировать риск занесения земной жизни, например, на Марс: все еще есть надежды найти жизнь марсианскую, и в случае ее обнаружения нужна уверенность в том, что она внеземная.

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Тем не менее по итогам забора проб в залах NASA выяснилось, что аппараты там создаются в окружении целой популяции необыкновенно живучих микробов. Интересно, что в залах сборки марсианского посадочного аппарата Phoenix («Феникс») тогда нашли совершенно уникальный вид — Tersicoccus phoenicis. Это существо обитает только в NASA и больше нигде в мире. Напомним, «Феникс» работал недалеко от северного полюса Марса в течение нескольких месяцев в 2008 году и в числе прочего обнаружил под грунтом водяной лед.

Одним из самых «неубиваемых» микроскопических обитателей NASA оказался Bacillus pumilus SAFR-032: он выдерживает ультрафиолетовое излучение, обработку перекисью водорода, вакуумную среду. Кстати, колонию этих бактерий позже отправили на МКС и полтора года продержали снаружи станции — в открытом космосе. После возвращения на Землю некоторые из них «ожили».

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Микробиологи заподозрили, что, несмотря на все превентивные меры, в многочисленных труднодоступных местах внутри космических аппаратов какие-то микробы наверняка сохраняются. Более того, именно путем старательной дезинфекции специалисты NASA невольно готовят их к суровым условиям космоса.

Недавнее исследование укрепило эти подозрения. Микробиологи из Индии и Саудовской Аравии еще раз изучили микрофлору из «чистых» помещений, где создавали «Феникс». В итоге там обнаружили в общей сложности 215 культур бактерий. Многие из них оказались «старыми знакомыми», но нашлись и 26 ранее неизвестных видов. О них ученые рассказали в статье для издания Microbiome.

Примеры ранее неизвестных бактерий, обнаруженных в помещениях NASA / © Júnia Schultz et al, 2025

Эти новые для науки микробы принадлежат к трем группам: актинобактерии, протеобактерии и фирмикуты. Представители первых двух умеют образовывать биопленки, и при попытке стерилизации внешние бактерии в них погибают, но защищают собой тех, что под ними. Фирмикуты в трудной ситуации создают споры, которые служат как защитные «капсулы»: внутри них ДНК охраняется от химикатов и вредного излучения. Кроме того, некоторые из этих микробов выделяют каротиноиды — особые вещества, помогающие нейтрализовать последствия облучения.

Исследователи подчеркнули, что все эти способности бактерии в себе развили и укрепили благодаря жестким окружающим условиям в помещениях NASA. С одной стороны, это делает практически неизбежным непреднамеренное микробное загрязнение других миров, с другой — повышает вероятность существования внеземной жизни.