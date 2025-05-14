Мнение: «Это другое», или как народ возмущается требованием ездить на отечественном

Как же быстро публика переобулась! В 1997 году Борис Немцов попросил Бориса Ельцина пересадить всех чиновников на «Волги». В лихие девяностые политические элиты России были насквозь американскими, а конкретно Борис Немцов был тогда губернатором целой Нижегородской области — в которой «Волги» как раз и производились.

Президент Ельцин одобрил идею Немцова и подписал распоряжение: прямо с 01 апреля 1997 он запретил бюджетным организациям покупать новые иномарки. Предполагалось, что старые иномарки они постепенно продадут, чтобы на вырученные деньги купить российские авто. Распоряжение Ельцина, однако, проигнорировали почти все, кроме Немцова и ещё нескольких политиков. Даже сам Ельцин так и продолжил ездить на Мерседесе (ссылка).

С тех пор прошло уже 28 лет, и всё это время почтенная публика дружно возмущалась негодяями чиновниками, которые ни в какую не хотели ездить на «Волгах» и «Жигулях». И вот теперь Госдума приняла новый законопроект — о локализации такси. Если опустить региональные льготы и прочие исключения, при помощи которых добрые депутаты максимально смягчили переходный период, суть такова:

1. В такси будут работать только отечественные автомобили.

2. Отечественным считается автомобиль, который набрал нужное число баллов, то есть тот, в котором большая часть деталей — тоже отечественная (сварка/окраска кузова, двигатель, трансмиссия и так далее).

3. Правила вступают в силу с марта 2026, а если автомобиль будет внесён в реестр такси до даты отсечки, он сможет возить пассажиров сколько угодно: хоть до 2046 года, лишь бы техосмотр регулярно проходил.

Казалось бы, вот пример грамотной работы депутатов.

С одной стороны, они не убивают походя чужой бизнес, как в свежем примере с маленькими барами (ссылка), так как дают таксопаркам достаточно времени, чтобы выжать из уже закупленных иномарок все отведённые им моточасы.

С другой стороны, депутаты в лучших традициях здорового меркантилизма поддерживают отечественного производителя, сохраняя при этом конкуренцию на рынке. Иногда наша Госдума принимает откровенно плохие законы, особенно когда речь идёт об угнетении безответного малого бизнеса, интересы которого безразличны мощным лоббистам типа Яндекса. Однако конкретно в законе об импортозамещении такси мне придраться не к чему — отличная депутатская работа.

Но что же сетевая публика — наверное, рукоплещет и подкидывает шапки? Увы, нет, стрелочка не поворачивается. Оказывается, когда народ на протяжении последних 28 лет возмущался иномарками и требовал ездить на «Волгах», он имел в виду кого угодно, но только не себя — даже в роли пассажиров такси.