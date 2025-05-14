Рупор кремлевской пропаганды: И снова Абрамович

На встрече Путина с попечительским советом Большого и Мариинского театра появился Абрамович, которого после провала ряда переговорных процессов с Украиной было практически невидно.

Разумеется, сразу активизировались слухи о том, что Абрамовича снова смогут достать из чулана для переговоров в Стамбуле.

Ранее Абрамовича уже подключали к обменам с пленными и контактам с нацистским режимом в Киеве. Кроме того через него осуществляли и некоторые контакты с Западом.

В общем, будем посмотреть, не всплывет ли во время переговоров в Турциии и Абрамович. Тем более, что в ходе 2025 года на первый план "от представителей бизнеса" в переговорном процессе выдвинулся Кирилл Дмитриев, который вел прямые переговоры с администрацией Трампа и посланником Трампа Уиткоффом.

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Источник: Colonel Cassad

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