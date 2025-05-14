Рупор кремлевской пропаганды: И снова Абрамович
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
На встрече Путина с попечительским советом Большого и Мариинского театра появился Абрамович, которого после провала ряда переговорных процессов с Украиной было практически невидно.
Разумеется, сразу активизировались слухи о том, что Абрамовича снова смогут достать из чулана для переговоров в Стамбуле.
Ранее Абрамовича уже подключали к обменам с пленными и контактам с нацистским режимом в Киеве. Кроме того через него осуществляли и некоторые контакты с Западом.
В общем, будем посмотреть, не всплывет ли во время переговоров в Турциии и Абрамович. Тем более, что в ходе 2025 года на первый план "от представителей бизнеса" в переговорном процессе выдвинулся Кирилл Дмитриев, который вел прямые переговоры с администрацией Трампа и посланником Трампа Уиткоффом.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет