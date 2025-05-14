 

США приняли первых белых беженцев из ЮАР

14.05.2025, 16:10, Новости дня
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В США прибыла первая группа из 59 белых беженцев из ЮАР. В аэропорту Вашингтона их встречал заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау и заместитель министра внутренней безопасности Трой Эдгар.

Прибывшие – потомки африканеров, белых колонистов голландского происхождения. “Для меня большая честь встречать вас здесь. Я счастлив, что у многих из вас американские флаги”, – заявил Ландау. Отметим, что флаги были розданы перед церемонией.

“Мой отец родился в Европе, ему пришлось покинуть свою страну, когда Гитлер пришел к власти. Мы осознаем, что вам пришлось пережить в последние несколько лет, и ясно заявляем: США не потерпят преследования людей на расовой почве в ЮАР”, – заявил Ландау.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о замораживании американской помощи ЮАР. Причинами этой меры стал закон, разрешающий конфискацию земли у африканеров, а также иск, поданный ЮАР в Международный суд справедливости и обвиняющий Израиль в геноциде палестинцев.

Политику властей ЮАР в отношении африканеров Трамп назвал расовой дискриминацией. Он поручил распространить на потомков белых колонистов, которые решат переехать в США, программу помощи беженцам.


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