 

За полгода в ВМС США упали в море три крайне дорогих палубных истребителя

14.05.2025, 15:40, Разное
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Как сообщило CNN, в начале недели на находящемся в Красном море авианосце ВМС США «Harry Truman» произошло очередное ЧП: при посадке упал за борт палубный истребитель F/A-18F «Super Hornet» стоимостью $67 млн. Единственное утешение — обоим пилотам удалось катапультироваться. Катастрофа стала резонансной — дело в том, что это уже второй подобный случай на борту «Harry Truman» за последние две недели и третий за полгода в американских ВМС.

Напомним, в конце апреля другой F/A-18F «Super Hornet» не «вписался» в палубу, когда авианосец совершил резкий маневр во время атаки БПЛА хуситов. Еще раньше, также в Красном море, «отметился» потерей палубного истребителя другой авианосец ВМС США — «Nimitz». На сей раз причиной стал «дружественный» огонь со стороны ракетного крейсера «Gettysburg».

В сухом остатке, не вступая в бой, ВМС США умудрились причинить ущерб собственному государству более чем на $200 миллионов, которые безусловно дополняют колоссальные репутационные потери. Пентагону предстоит серьезная «работа над ошибками» в условиях сокращения государственного бюджета.Источник &#8212 CNN


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