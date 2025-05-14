 

Рупор кремлевской пропаганды: Закон об аресте имущества релокантов

14.05.2025, 14:30, Разное
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об аресте имущества релокантов.

Правоохранители смогут привлекать уехавших из России граждан к административной ответственности, если они за границей совершают правонарушения против интересов России. А чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, их имущество и счета в РФ будет возможно арестовать.

Закон конечно сильно запоздал. Часть подобных релокантов уже избавилась от недвижимости и активов в России, продав их по заниженной стоимости и выведя деньги. Вот если бы закон приняли в 2022 году и сразу тогда начали массово блочить активы и счета сбежавших за границу врагов народа, то вот тогда бюджет мог бы получить куда как больше конфискованных средств.

А так, заберут только то, что не успели вывезти самые тупые из них. Тоже хорошо, но конечно жалко, что так поздно к этому пришли.
В любом случае, лучше поздно, чем никогда.

Источник: Colonel Cassad

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