 

“Призывы к терроризму”. В РФ против Татьяны Фельгенгауэр возбуждено новое уголовное дело

14.05.2025, 11:35, Новости дня
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Российские СМИ сообщают, что против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной) возбуждено новое уголовное дело – о призывах к терроризму.

“В отношении Татьяны Фельгенгауэр (Шадриной) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета)”, – передает РИА Новости.

Напомним, что в декабре 2024 года Никулинский районный суд Москвы “заочно арестовал” Татьяну Фельгенгауэр по делу о нарушении закона об “иностранных агентах” (часть 3 статьи 330.1 УК РФ). В ходатайстве следствия тогда говорилось, что журналистка неоднократно привлекалась по протоколам об отсутствии маркировки “иностранного агента” в соцсетях (часть 4 статьи 19.34 КоАП). В нем также отмечалось, что “избрание более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку Фельгенгауэр скрывается от следствия, в связи с чем имеются основания полагать, что в настоящее время она продолжает заниматься преступной деятельностью”.

Минюст РФ объявил Татьяну Фельгенгауэр “иноагентом” 21 сентября 2022 года. Она покинула Россию в том же году. И была объявлена российскими властями в международный розыск.


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