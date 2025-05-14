Мнение: Гнить или гореть

Мой старый приятель Виктор крайне недоволен тем, что Горбачев разрешил кооперативам обналичивать деньги и тем самым, на его взгляд, спровоцировал крах СССР. Я согласен с ним в том, что данное решение фактически столкнуло СССР в могилу, но не склонен видеть в этом большую вину «старика Горби».

Проблема, думаю, глубже: она в том, что исправление социалистических недостатков, к большому удивлению самих коммунистов, оказалось невозможным без краха самого социализма.

Ведь, что, собственно, сделал Горби своими законами? Просто, по сути, превратил «совзнаки» в деньги. Кстати, мы ведь с вами, боюсь, не сможем даже объяснить суть дела ни одному иностранцу, если он, конечно, не советолог. Да что иностранец! Современные “молодые” (то есть люди младше 40 лет) тоже уже не понимают в упор. Такого ведь не понять нормальному человеку, живущему в нормальной стране.

Как это – приняли ЭПОХАЛЬНЫЙ закон, которым разрешили «конвертировать» безналичные деньги в наличные. Человек не поймет: а что, раньше было нельзя?

«Да в том и фокус, батенька! – отвечаем мы. – НЕЛЬЗЯ! Ни за какие коврижки!»

А дальше еще интересней (для стороннего наблюдателя): мы с вами, два увлеченных любителя советской истории, приходим к единодушному выводу – мол, именно «конвертация» безнала в нал и «убила» СССР.

Человеку «со стороны» не понять. Есть предприятие, у него на счету в Госбанке есть деньги, СНЯТЬ эти деньги ЗАПРЕЩЕНО. Как-так?

Хорошо, – говорит человек «со стороны». – Но потратить-то их на нужды предприятия я могу?

– На КАКИЕ нужды? – спрашиваем мы его ехидно.

– Ну, там… Комплектующие купить… Детали… Станки… Да мало ли что?

– «Купить» можно, но дело тут не только и не столько в деньгах… А ФОНДЫ у вас есть?

– Что??!!

– Фонды. Для того, чтобы вы могли ТРАТИТЬ деньги, вам должны быть выделены ФОНДЫ.

– КЕМ выделены? Я что, не могу пойти, грубо говоря, на биржу и купить? Есть же биржи…

– Бирж никаких нет. РЫНКА, на котором продаются комплектующие, тоже нет. Есть только Госснаб. Он выделяет ФОНДЫ – т.е., грубо говоря, ПРАВО что-то купить. Полный аналог продуктовой карточки или талона, только для предприятий.

Вон оно что! Деньги в СССР не являлись деньгами, поскольку САМИ ПО СЕБЕ они не имели покупательной способности – не давали ПРАВА ПОКУПАТЬ. Поэтому было так: предприятие работало. Если оно работало успешно (перевыполняло план, экономило фонд зарплаты, применяло энергосберегающие технологии и т.д.) – то в конце года у него наблюдался «излишек» денег за выработанную продукцию.

«Обналичить» эти деньги было нельзя; «купить» что-то полезное для производства – тоже нельзя, потому что нет «фондов». В итоге в конце года эти деньги Минфин просто «списывал». Но это еще не всё: поскольку «излишек» денег – это дисбаланс, на будущий год «план» предприятию корректировали – в сторону увеличения, естественно. Так, чтобы «излишков» не образовывалось…

Вот такая система. Очевидно, порочная, и советские экономисты это прекрасно понимали.

Но что было делать?

Спросим – а почему, собственно, нельзя было обналичить деньги или разрешить покупать по безналу так, «без фондов»?

Ответ прост: а потому что ЦЕНЫ ФИКСИРОВАННЫЕ. Если цены зафиксированы и «заточены» Госпланом под определенную денежную массу, то что произойдет, если денежная масса вдруг начнет неконтролируемо увеличиваться? Ответ очевиден – ТОВАРЫ ИСЧЕЗНУТ.

Т.е., в условиях рынка при неконтролируемом росте денежной массы растут цены, а в условиях социализма просто исчезают товары. В пределе – исчезают СОВСЕМ; что мы и наблюдали непосредственно в 1991 году. ПУСТЫЕ полки, ДЕВСТВЕННО чистые магазины. Вообще ни шиша нет…

Горби видел, что система медленно, но верно загнивает. У предприятий нет стимулов развиваться, нет стимулов для повышения эффективности. Скорее, наоборот.

Есть канонический пример – почему в СССР было крайне НЕВЫГОДНО перевыполнять план, а «передовиков производства» прочие рабочие частенько били смертным боем возле проходной? А потому что если при плане, скажем, в 100 деталей в смену ты делаешь 200 деталей – ты, скорее всего, добьешься одного: НОРМУ повысят до 200 деталей. И все. За те же деньги. Причем повысят ВСЕМ. Потому и били…

Абсолютно аналогичная картина – только с учетом укрупнения масштабов – была и для предприятий.

Поэтому решение о «конвертации» было вынужденным. По мысли Горби и его экономистов, таким образом создавалась основа для повышения эффективности: ведь теперь УСПЕШНОЕ предприятие было действительно УСПЕШНЫМ и для своих работников – оно могло тратить заработанные деньги на них…

Но он, видимо, недооценил масштабов «пустого» безнала – того самого, который ранее Минфин безоговорочно списывал. Эти «пустые» деньги вмиг стали реальными – и просто РАЗДАВИЛИ СССР. Отсюда и дикий рост госдолга при Рыжкове: чтобы отоварить огромную рублевую массу, стали массово закупать товары на Западе – но все, понятно, ухнуло, как в бездну, причем без особого следа.

Мы с вами теперь смотрим на все это, как на запись некогда разыгранной шахматной партии. «СССР против законов экономики». Мы, наверно, можем – пользуясь накопленным опытом и своей отстраненностью, сейчас сказать: вот, на 18-м, 27 и 32-м ходу белые (т.е. Горбачев) могли бы сыграть сильнее, затянуть сопротивление.

Но давайте отвлечемся от разбора «по ходам», взглянем в целом. Не будем спорить о частностях. Трезвая оценка, думаю, только одна: позиция, доставшаяся Горбачеву, ИЗНАЧАЛЬНО была безнадежна.

У Феликса Кривина была классная притча:

«Лежат два полена. Одно спрашивает у другого:

– Ты что делаешь?

– Окисляюсь…

– О, здорово! И я окисляюсь!

«Вот так они лежат рядом, – меланхолически замечает автор. – Одно горит, другое гниет…»

СССР при Горби сгорел быстро и весело – и за то ему от меня большое спасибо!