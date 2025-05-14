Первую партию товаров раздавят танки: названы условия возвращения иностранных компаний на рынок РФ

Совет безопасности РФ определил главное условие возврата иностранных компаний на российский рынок: первая партия товаров будет торжественно раздавлена бронетехникой на главных площадях городов России.

Историки напоминают, что схожая торговая политика уже проводилась Иваном Грозным в период его царствования: у первых заморских купцов, приезжавших только с товарами для продажи, царь конфисковывал товары и сжигал их на главной площади Руси во время празднеств. Вокруг костров водились хороводы, пелись песни.

В Совете назвали и другие условия: повышенные налоги и ограничение доли рынка иностранных компаний. Для этого будут разработаны специальные положения к антимонопольному законодательству.

– Нам необходимо наглядно продемонстрировать супостату, что его товары нам не нужны и они торгуют своим ширпотребом только по нашей милости. После публичной утилизации первой партии мы разрешим им торговать, но они это запомнят навсегда», – заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

—